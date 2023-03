Az oroszok gyorsan el akarják intézni a „második Bahmutot”

Az orosz erők valószínűleg fokozzák a műveletek tempóját Avdijivkától északra annak érdekében, hogy megteremtsék a város bekerítésének feltételeit,

és a jelentések szerint nagyobb számú légi egységet alkalmaznak a térségben a műveletek támogatására – írja az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet hétfői jelentése.

The Ukrainian Armys combat capabilities degrade rapidly. Avdiivka was nearly encircled in couple of days and the open roads are under artillery fire.-> This is the city where Donetsk is shelled from! Avdiivka is the symbolic and emotional battle for Russia not Bakhmut! pic.twitter.com/NjI8oahmpV