Teljesen kiakadt a szakadár parancsnok: „Putyin jobb, ha befogja a száját!”

Igor „Sztrelkov” Girkin volt FSzB-ügynök és donbaszi szakadár vezető, a háború egyik legnagyobb támogatója és az orosz katonai vezérkar egyik legnagyobb kritikusa legújabb videós közvetítésében ment neki Vlagyimir Putyin orosz elnöknek.

A szakadár parancsnok teljes felháborodását az elnök az orosz-ukrán háború esetleges 2014-es kezdetével kapcsolatos újságírói kérdésre adott válasza váltotta ki. Az interjú során Putyin ugyanis azt állítja, hogy 2014-ben azért álltak meg a Krím és a Donbasz elfoglalásánál, mert nem voltak megfelelő, hiperszonikus fegyvereik a széleskörű háború megvívásához.

Here's the longer bit of Girkin's live stream today where he asks Putin to shut up, with more context. Girkin refers to Putin's words about the lack of hypersonic missiles being the reason why Russia couldn't invade Ukraine in 2014. And instead of properly taking command of the https://t.co/ziHsAj2B9y