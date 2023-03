Videó: leszedték az ukránok Oroszország egyik legmodernebb vadászbombázóját

A SZU-30-as négy és feledik generációs vadászbombázókat Oroszország a 90-es években fejlesztette ki, és bár az exportra gyártott verziók meglehetősen sikeres típusoknak számítanak, a magas gyártási költségek miatt Moszkva mindössze 208 darabot rendelt a gépekből.

Previously unseen footage of a russian Su-30 jet falling after being hit by Ukrainian AD. This happened several days ago but the video came just now. pic.twitter.com/MaHhxGA3Qv