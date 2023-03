Látványos videó: új módszert talált Ukrajna az orosz tankok likvidálására

A háború kezdete óta rengeteg videó van orosz és ukrán oldalról egyaránt arról, hogy elhagyott harcjárműveket semmisítenek meg drónokkal a harcoló felek: népszerű megoldás erre civil drónokról kézigránátok vagy aknagránátok bedobása a harcjárművek nyitott búvónyílásain keresztül.

Az elhagyott harcjárműveket általában akkor semmisítik meg, amikor azokat olyan területen hagyják hátra, ahol el/visszafoglalásuk nem megoldható, elsősorban az ellenséges tűz kockázata miatt.

A napokban az ukránok egy Avdiivka környékén elhagyott orosz tankot likvidáltak, azonban az akcióhoz új megoldást használtak: egy robbanószerrel felszerelt kamikaze-drónnal berepültek a harckocsi irányzójának búvónyílásán és felrobbantották a jármű lőszerkészletét.

