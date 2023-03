Leleplező fotók: Ukrajna kezébe jutottak Oroszország legnagyobb barátjának fegyverei

A szakblog szerint a „Fadak 2” néven is ismert S-8OF típusú nem irányított repeszromból rakétákat 2022-ben gyártották, Iránban, az ukránok az Egyesült Államok által adományozott volt afgán helikopterekhez használják őket.

Az kizárható, hogy Irán szándékosan szállította Ukrajnának a rakétákat, ahogy az sem valószínű, hogy a jemeni húszi felkelőknek indított szállítmány került végül Ukrajnába, hiszen a húszik nem nagyon használnak helikoptereket. A beszállító kilétét így teljes rejtély fedi.

