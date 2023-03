Videó: lecsapott az ukrán elitkommandó, értékes orosz katonai jármű veszett oda

A radarrendszert az egyik ukrán különleges műveleti alakulat (SzSzO) azonosította egy Shark típusú felderítődrónnal, aztán vélhetően precíziós tüzérséggel csaptak le rá.

A rendszer 1L261 típusú radarjárművét – amely a lelkét adja az egész Zoopark-komplexumnak – láthatólag likvidálta az ukrán haderő.

: A valuable and potent Russian 1L261 radar vehicle of the 1L260 Zoopark-1M counter-battery radar complex was damaged by the Ukrainian Army in Oblast. The radar was located by Ukrainian SSO using the new Shark reconnaissance UAV. #Ukraine