Bréking! – Taktikai atomfegyvereket telepít Vlagyimir Putyin Fehéroroszországba

Megállapodást kötöttünk Fehéroroszországgal, hogy taktikai atomfegyvereket telepítünk az ország területére – közölte szombaton este Vlagyimir Putyin orosz elnök a TASZSZ hírügynökség tudósítása szerint. A bejelentés közel három évtizede példátlan lépés Oroszország történetében.

Mi a bejelentés?

Az orosz elnök jelzése szerint Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök már régóta szerette volna, ha ilyen fegyverek az ország területére kerülnek és Putyin érvelése szerint ez egyébként sem sérti a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló nemzetközi egyezményeket. Azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok is állomásoztat ilyen fegyvereket az európai szövetségesei területén.

Az orosz elnök az állami televízióban azt hangsúlyozta:

Itt sincs semmi szokatlan: először is, az Egyesült Államok már évtizedek óta ezt csinálja. Már régóta telepítik taktikai nukleáris fegyvereiket a szövetséges országok területén. Megállapodtunk abban, hogy mi is ezt fogjuk tenni - anélkül, hogy megsértenénk a kötelezettségeinket, hangsúlyozom, anélkül, hogy megsértenénk a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására vonatkozó nemzetközi kötelezettségeinket.

Az orosz elnök ezen felül azt is jelezte, hogy Oroszország már 10 taktikai atomfegyverek szállítására alkalmas repülőgépet állomásoztatott Fehéroroszországban, és azt is elárulta, hogy Moszkva már átadott Fehéroroszországnak néhány Iszkander taktikai rakétarendszert, amelyek alkalmasak nukleáris fegyverek indítására.

A Reuters beszámolója szerint Putyin azt is bejelentette: Oroszország július 1-jéig befejezi a taktikai atomfegyverek tárolására szolgáló létesítmény építését Fehéroroszországban, de azt is közölte, hogy Oroszország valójában nem adja át a fegyverek feletti ellenőrzést Minszknek.

Mit jelent mindez és mi a háttere?

A Reuters emlékeztet rá, hogy miután a Szovjetunió 1991-ben összeomlott, a négy újonnan függetlenné vált államban, Oroszországban, Ukrajnában, Fehéroroszországban és Kazahsztánban nukleáris fegyvereket telepítettek. Ezután azonban ez a négy állam abban állapodott meg 1992 májusában, hogy az összes nukleáris fegyvert Oroszországba telepítik, és a robbanófejek áthelyezése ebből a három országból Oroszországba 1996-ban fejeződött be. Így tehát az, hogy most Fehéroroszországba, tehát Oroszország területén kívülre telepítenek taktikai atomfegyvereket, legalább 1996 óta példátlan lépés.

Fehéroroszország egyébként Ukrajna mellett Lengyelországgal, Litvániával és Lettországgal is határos és a mai bejelentés részben a NATO keleti frontjának megerősítésére, illetve a svéd- és finn NATO-csatlakozásra adott (elrettentő) válasz lehet.

A taktikai / harcászati atomfegyvereket az különbözteti meg a stratégiai vagy hadászati atomfegyverektől, hogy az előbbi alapvetően katonai célpontok (pl. repterek, katonai bázisok) likvidálására való, kisebb rombolóerejű nukleáris fegyver,

miközben a stratégiai nukleáris fegyvereket általában nagyobb hatótávolságú rakétarendszerekkel, például interkontinentális ballisztikus rakétákkal célba juttatott, nagy rombolóerejű atomfegyverek, amelyek képesek akár komplett városokat is leradírozni a térképről.

Oroszország most taktikai / harcászati, vagyis a kisebb rombolóerejű nukleáris fegyverek Belaruszba telepítését jelentette be, amely Oroszország jelenlegi csapásmérő képességeit ismerve a régió országaira jelenthet fenyegetést. Ilyen ország elsősorban a Belarusztól délre található Ukrajna, ugyanakkor Belarusz határos a NATO-tag Lengyelországgal és a balti államokkal is, a nukleáris fegyverek mozgatása alighanem elsősorban nekik üzenet.

Fontos megjegyezni, hogy az atomfegyverek bevetésének lehetőségével az ukrajnai háború kezdete óta foglalkozik számos elemző: az általános konszenzus továbbra is az, hogy alacsony az esélye annak, hogy az Oroszországi Föderáció bármilyen atomfegyvert használjon Ukrajna ellen, hiszen ezzel egy olyan, második világháború óta fennálló tabut döntenének le, melynek beláthatatlan következményei lehetnek.

Amint a Reuters összegző anyaga rögzíti Oroszország a világ legnagyobb nukleáris arzenálját birtokolja közel 6000 robbanófejjel, és a végső döntéshozó a nukleáris fegyverek bevetésénél Vlagyimir Putyin orosz elnök egy speciális parancsnoki láncolaton és kommunikációs csatornán keresztül.

