Óraátállítás 2023: kezdődik a nyári időszámítás

Portfolio 2023. március 25. 06:30

Magyarországon ismét óraátállításra kerül sor most vasárnap: hajnali 2:00 órakor 3:00 órára kell előre állítani az órákat. A nyári időszámítás hivatalos kezdete a gyakorlatban azt is jelenti, hogy egy órával kevesebbet alhatunk, mivel előre állítjuk az órát. Azt, hogy meddig marad velünk az óraátállítás, egyelőre nem tudjuk. Az Európai Parlament a tavaszi és őszi, egy órás óraátállítás eltörléséről döntött korábban, a 2021-től történő életbelépés viszont előbb a koronavírus-járvány, most pedig az Ukrajnában zajló háború miatt csúszik. Az, hogy Magyarország végül a nyári vagy a téli időszámítást választja, nem dőlt még el, de a kormány már jelezte, az uniós tagállamok nagyobb táborhoz fog csatlakozni a kérdésben, vagyis nem támaszt majd ellenvetést egyik, vagy másik időszámítás bevezetésével szemben sem.