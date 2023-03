Kritikus lépésre kényszerülhet Törökország – Ezt nem így tervezte Erdogan

Ahogy Törökországban közeledik a választás időpontja, úgy egyre égetőbbé válnak a választási kampányban az ország megoldatlan külpolitikai problémái. Ezek közül is kiemelkedik a Szíriával való viszony, mivel Törökországban több millió szíriai menekült él, akik jelentős belpolitikai feszültséget is keltenek. A helyzet azonban kettős, mivel a török hadsereg is megszállás alatt tartja Szíria egy részét, ami nem könnyíti meg a helyzet rendezését Damaszkusszal.

Recep Tayyip Erdogan török elnök számára fontos lenne a saját szavazótáborának meggyőzése kapcsán, hogy szemléltetni tudja nemzetközi befolyását. Ennek egy lehetséges módja lenne, ha meg tudjanak tartani egy hosszú ideje tervezett csúcstalálkozót Szíriával. Szíria az elmúlt hetekben többször elutasította már a Törökországgal, Iránnal és Oroszországgal Moszkvában tartandó külügyminiszteri találkozó megszervezését, és számos feltételt támasztott bármilyen csúcstalálkozóval szemben, köztük Törökország kivonulását Szíriából.

Azzal együtt, hogy Moszkva egyelőre időpont meghatározása nélkül szintén tervezi ezt a találkozót,

állítólag Törökország Szíria feltételeinek ellenére is ragaszkodik a találkozó megtartásához.

Török forrásokra hivatkozó szíriai ellenzékiek szerint Törökország továbbra is arra törekszik, hogy a találkozót még a májusra tervezett elnökválasztás előtt megszervezze, pedig Damaszkusz ragaszkodik ahhoz, hogy a török-szíriai kapcsolatokat semmilyen módon nem szabad összekapcsolni a török választásokkal.

Ugyanezen források szerint török tisztviselők Törökország szíriai katonai jelenlétének újraértékelésén, esetlegesen annak megszüntetésére vonatkozó különböző lehetőségeken dolgoznak. Felmerült az is, hogy ezeket a lehetőségeket a potenciális tárgyalások során közvetítő Oroszország és Irán elé terjesztik a törökök a közeljövőben.

Címlapkép: Mehmet Akif Parlak/Anadolu Agency via Getty Images