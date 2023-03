Videó: durva csata volt Bahmutban – Robognak a tankok a város utcáin

Nemrég érdekes felvétel került elő a harcokról: egy ukrán tank a város utcáin végig haladva küzd az orosz támadókkal.

Julian Röpcke német újságíró geolokációval erősítette meg a felvétel hitelességét: azt is hozzátette értékelésében, hogy az oroszok gyorsan nyomulnak előre Bahmut délnyugati térségében.

Russian invasion forces crossed Korsuskoho Street in S-W and are 200 meters south of the T0504.Ukrainian defenders try to hold them back with tank fire. #NewsMap