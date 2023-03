Hírszerzési jelentés: nem tanul a hibájából Oroszország, meg is van az eredménye

A jelentés ezúttal arról ír, hogy Oroszországnak az elmúlt napokban

a harctéri prioritássá a „második Bahmutként” is emlegetett Donyeck megyei város, Avdijivka bekerítése vált.

Ugyanakkor az oroszok eddig csak marginális haladást értek el, miközben nagy veszteségeket szenvedtek páncélozott katonai járművekben.

Az orosz 10. páncélos ezred valószínűleg elvesztette harckocsijainak nagy részét, miközben megpróbálta délről bekeríteni Avdijivkát. Az ezred a 3. hadtesthez tartozik, az első nagyobb új alakulathoz, amelyet Oroszország tavaly augusztus óta állított fel az ukrajnai invázió támogatására.

Számos, nyílt forrásból származó beszámoló szerint a 3. hadtestet különösen sújtják a fegyelmezetlenséggel és a rossz morállal kapcsolatos problémák. Bár valószínűleg Fehéroroszországban képezték ki őket, az alakulat még mindig korlátozott harci hatékonyságot mutat.

A 10. páncélosezred veszteségei nagyrészt a taktikailag hibás frontális támadásoknak tudhatók be, hasonlóan a közelmúltbeli sikertelen orosz páncélos támadásokhoz, amilyeneket például Vuhledar városa körül hajtottak végre

– írja a brit védelmi minisztérium.

The UK Ministry of Defence says Russias 10th tank regiment has borne the brunt of the assault of Avdiivka and has likely lost a large portion of its tanks while attempting to surround the town from the south. https://t.co/NPXjB6YOcW