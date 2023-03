Megindultak az oroszok a kulcsfontosságú ukrán város felé – Csúnya meglepetésbe futottak bele

Az orosz haderő és a Wagner csoport láthatólag még azelőtt megindult a kulcsfontosságú Szlovjanszk és Kramatorszk donbaszi városok felé, hogy elfoglalták volna Bahmutot – a régóta ostrom alatt lévő donbaszi várostól északnyugatra több kistelepülést is elfoglaltak:

Nemrég arról érkeztek felvételek, hogy egy kisebb orosz műveleti csoport két BMP-családba tartozó gyalogsági harcjárművel fölmerészkedett a Bahmut és Szlovjanszk közti főútra, majd elindultak Szlovjanszk irányába. A műveleti csoportot gyorsan tűz alá vette az ukrán haderő: a járművek megsemmisültek, az akciót túlélő gyalogosok visszavonultak.

Someone thought it would be a good idea to send one tank, two ifv and 50 soldiers down the main highway between Slovyansk and Bakhmut and see how far they would make it ... Russian forces stopped the attempted assault 11 km N-W of Bakhmut. pic.twitter.com/t5HPbfU6VJ