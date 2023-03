Térképek: így állnak most a frontvonalak Ukrajnában

A brit védelmi minisztérium és az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi agytröszt is közzétette térképeit az ukrajnai háború állásáról.

A brit védelmi minisztérium térképén jól látszanak az oroszok által megszállt területek, az orosz hadseregcsoportok helyzete, az orosz támadások iránya, valamint azok a területek, amelyekért jelenleg a harcok folynak (szaggatott vonallal):

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine 27 March 2023.Find out more about the UK government's response: https://t.co/bxsCRzNjDV — Ministry (of) March 27, 2023

Az ISW részletesebb térképeket is közölt a frontvonalakról.

NEW: Rumors about the dismissal of Eastern Group of Forces Commander Colonel General Rustam generated a muted and cynical response in the Russian information space. Our latest: #Russian — ISW (@TheStudyofWar) March 28, 2023

Bahmutnál továbbra is zajlanak a harcok, Oroszország kisebb területi nyereségeket ért el:

forces continued ground attacks in and around on March 26 and 27 and made gains within Bakhmut as of March 26. #Russian — ISW (@TheStudyofWar) March 28, 2023

A másik gócpont a szintén Donyeck megyei Avdijivkánál van, amelyet már a „második Bahmut” néven illetnek.

Oblast: military leadership likely committed limited higher quality Group elements to the offensive on , potentially to reinforce recent limited tactical successes in the area. #Donetsk — ISW (@TheStudyofWar) March 28, 2023

Az ISW hétfői jelentése szerint

valószínűleg jól képzett Wagner-harcosokkal erősítették meg az Avdijivka elleni offenzívát.

Ezt alátámasztja, hogy március 20-án itt esett el a Wagner kötelékében harcoló Jevgenyij Malgotin, aki már 1992-ben harcolt a boszniai háborúban a boszniai szerbek 2. orosz önkéntes különítményében.

Az orosz katonai vezetés a tapasztalt Wagner-harcosokat azért küldhette Avdijivka ellen, hogy segítsenek a szakadár Donyecki Népköztársaság kimerült és gyengén kiképzett elemeinek.

A jól képzett wagneresek bevetése magyarázatot adhat az elmúlt héten a városnál elért orosz taktikai sikerekre

– vélik az ISW elemzői.

Ukrajna hétfőn egyébként lezárta Avdijivkát a civilek számára.

Címlapkép: Ukrán tüzérek Bahmut közelében. Diego Herrera Carcedo/Anadolu Agency via Getty Images