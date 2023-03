Videó: megérkeztek a nagy vitákat kiváltó nehézfegyverek Ukrajnába

Az Egyesült Királyság volt az első olyan NATO-tagállam, amely modern, nyugati harckocsikat ígért Ukrajnának. A szigetország által most is használt Challenger 2-es páncélosokból egy századra valót, azaz 14 járművet ajánlott fel Kijevnek, melyek Reznyikov posztja szerint meg is érkeztek az országba.

It was a pleasure to take the first Ukrainian Challenger 2 MBT for a spin. Such tanks, supplied by the United Kingdom, have recently arrived in our country. These fantastic machines will soon begin their combat missions. Thank you, , , and the people. @RishiSunak