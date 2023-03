Betörtek Putyin zsoldosai Bahmut központjába – Állítólag ostrom alá került a városháza

Annyi biztos, hogy a napokban betört a Wagner csoport Bahmut központi részébe és közel jutottak a városházához, a harctéren készült felvételek geolokációjával foglalkozó bloggerek, illetve az amerikai ISW think-tank is megerősítette ezt.

Arról, hogy a Wagner ostrom alá vette volna akár a városházát, akár annak közvetlen környékét, még nincs hiteles bizonyíték – ugyanakkor számos orosz háborúpárti mikroblogger és háborús Telegram-csatorna, illetve néhány független mikroblogger is megírta a hírt.

A Wagner csoport állítólag "rohamosztagosokkal" próbálja elfoglalni most az épületet és annak térségét.

Wagner Forces are reported to currently be Storming the Center of Bakhmut near the Administration and City Council Building.