Egymás után jelennek meg a furcsa fekete füstgyűrűk Moszkva felett – Itt meg mi történik?

Hétfőn jelent meg az első felvétel, melyen a Moszkva fölött szálló füstgyűrű látható. A helyi lakosok szerint a füst megjelenése előtt a lakosok egy hangos durranást hallottak, a várost azonban a rendelkezésre álló információk szerint nem érte légitámadás.

BREAKING: A loud bang was heard in Moscow, followed by a strange black smoke ring in the sky. pic.twitter.com/amEJaquApp

Maga a fekete füstgyűrű nem ritka jelenség: akkor láthatunk ilyet, amikor egy elektromos transzformátor felrobban, az azonban mindenképp furcsa, hogy egymást követően két alkalommal is megtörténik ez.

The black ring of smoke appeared near Moscow again.Could this be the famous Ukrainian biolabs?Or is it like Vatican - no decision on successor made yet?(All of these are jokes, I need to add)Your suggestions? pic.twitter.com/f8nxqK7cuu