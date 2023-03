Ez ám a fogadtatás: német Typhoon vadászgépek röppentek az égbe, jó okuk volt rá

Ma Németországba érkezett III. Károly brit király és felesége, Kamilla, hogy megkezdjék első tengerentúli állami látogatásukat. Eredetileg Franciaország lett volna első ilyen úti céljuk, azonban az ottani tüntetések miatt ez most meghiúsult.A brit királyi légierő Voyager gépét, amely a királyt és a királyi hitvest szállította, a tisztelet jeléül két német Typhoon vadászgép kísérte Berlinbe.

A gépen a brit média is helyet kapott, így többen is megörökítették a történelmi pillanatot.

The King and Queen Consort were escorted into Berlin on the RAF Voyager by two German Typhoons as a mark of respect. They have now touched down in Berlin for the start of their first overseas State Visit ️ #StateVisitGermany