Filmbeillő videó: látványos bemutatót tartott Oroszország legmodernebb tankja

Videót tett közzé az Uralvagonzavod, Oroszország harckocsigyártó vállalata a T-90M harckocsi legújabb változatáról.

A T-90M harckocsi készen áll, hogy a nyugati macskákkal találkozzon”

– írta a Vkontaktén a harckocsi-gyártó vállalat arra utalva, hogy hamarosan Leopard harckocsikkal találkozhatnak az orosz harckocsizók az ukrajnai frontvonalon.

A videót több oroszpárti blogger is tovább osztotta, Twitteren is elérhető. A harckocsi teljesen újonnan legyártottnak tűnik, egyebek mellett egy lőgyakorlatot is végrehajt a felvételen.

T-90M being showed off by UralVagonZavod through their Telegram channel.Seems a new production. pic.twitter.com/kKlhvmObHn — T-90M (@T_90_M) March 28, 2023

A T-90M az orosz haderő legmodernebb, rendszeresített harckocsitípusa. Bár a T-14 Armata állítólag egy fokkal korszerűbb képességekkel rendelkezik, ennek a harcjárműnek a tömeggyártását, rendszeresítését még nem kezdték meg az orosz haderőben.

Címlapkép: Mil.ru