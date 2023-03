Nem mindennapi látvány: életveszélyes manővert hajtott végre az autópályán az orosz helikopter

Twitterre került ki az a felvétel, amin egy orosz Mi-17 közepes többcélú katonai helikopter látható, amint egy autópálya fölött halad át, kifejezetten alacsony bevetési magasságon. A vakmerőségnek azonban megvolt az ára: centiken múlott az ütközés.

A közösségi médiába felkerült felvételen két, párban bevetésre tartó, vagy onnan hazatérő orosz Mi-17-es közepes többcélú katonai helikopter látható. Azonban amíg az egyik forgószárnyas repülőgép bőven az autópálya fölött halad, addig társa alig pár méterrel a felszín felett repül.

A karambol pedig nem sokon múlt, néhány másodperc múlva szemből felbukkan egy tehergépjármű, ami alig néhány centire kerüli el a helikoptert.

Nem ez az egyetlen eset, hogy levideóztak egy helikoptert, amely ilyen alacsony magasságban repül egy forgalom által használt autópálya felett: legutóbb egy ukrán Mi-24-es pilótája hajtotta végre ezt a merész mutatványt, még 2022 októberében.

: Ukrainian Mi-24 flying really low on a highway #Breaking — International (Leaks) October 20, 2022

Az orosz-ukrán háború során mindkét fél légierejének forgószárnyasai arra kényszerülnek, hogy alacsony magasságon repüljenek. Ennek oka, hogy szárazföldi alakulatok támogatására használják a gépeket, olyan területeken, ahol jelentős az esélye annak, hogy ellenséges légvédelmi tevékenység működik.

Ukrajna például rengeteg vállról indítható légvédelmi rakétaindítót (elsősorban Stingereket) alkalmaz a harcok során, de az egy helyben lebegő helikopterekre még a Sztuhna-P páncéltörő is veszélyes lehet. De mint a fenti példa is mutatja, az extrém alacsony magasságon történő repülés is rejtegethet meglepetéseket.

