Vacsorára gyűlt össze a békében reménykedő orosz elit, aztán egyszer csak megszólalt Putyin szócsöve

Tavaly decemberben az orosz kulturális és politikai elit egy részének részvételével tartottak újévet köszöntő vacsorát, ahol többen is kifejezték a reményüket a béke és a normalitáshoz való visszatérés iránt. Többen is magánbeszélgetésekben azt mondták, ellenzik a háborút.

Az estéről két névtelenséget kérő forrás beszélt a brit lapnak.

Az összejövetel egy pontján felállt az egyik vendég, Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, hogy tósztot mondjon.

Sokkal nehezebb lesz minden. Ez nagyon-nagyon sokáig fog tartani

– mondta Peszkov a háborúra utalva. Az est további része komor hangulatban telt.

Mint ahogy a Guardian a cikkben megmutatja,

több jel is utal arra, hogy Putyin hosszú háborúra készül.

Az egyik jel, hogy Putyin az utóbbi időben egyszer sem említette konkrétan az ukrajnai háborút, mindig a Nyugattal való összecsapásról beszél, amelyben szerinte Oroszország léte a lét. A Vertska nevű ellenzéki orosz portál összesítése szerint az orosz elnök január 15-én beszélt utoljára az ukrajnai háború állásáról, akkor azt mondta, hogy a haderő dinamikája „pozitív”.

Egy Moszkvában dolgozó nyugati diplomata Putyin február 21-i évértékelő beszéde kapcsán azt mondta, annak üzenete az volt, hogy fölkészítse az orosz közvéleményt

egy olyan háborúra, amely soha nem ér véget.

A diplomata szerint az orosz elnök nem érti, hogyan kell veszíteni, és a kudarcok ellenére sem gondolja újra a dolgokat. Szerinte Putyin e tulajdonsága KGB-tiszti múltjából fakad, a szovjet titkosszolgálat munkatársait ugyanis arra képezték ki, hogy minden körülmények között kövessék eredeti céljaikat, menet közben ne értékeljék újra őket.

A Guardian arról is írt, hogy annak ellenére, hogy a tavaly szeptemberben bejelentett részleges mozgósítást követően 300 ezer tartalékossal nőtt az orosz haderő száma, Moszkva képtelen volt olyan jelentős offenzívát indítani, amilyenre pedig a Nyugat és Ukrajna is számított.

Oroszországnak egyszerűen nincsenek meg a támadóképességei egy nagy offenzívára

– mondta Rob Lee amerikai katonai szakértő. Szerinte mindössze a haderő 10 százaléka alkalmas támadó műveletekre, a katonaság nagy részét pedig már korlátozott kiképzést kapott tartalékosok képezik.

Erőik képesek lassan néhány felőrlésen alapuló győzelmet aratni, de nem tudják olyan módon áttörni az ukrán védelmi vonalakat, ami megváltoztatná a háború menetét

– vélekedett Rob Lee.

Hozzátette, Putyin szerinte is hosszú háborúra készül, arra építve, hogy az orosz erőforrások fölülmúlják az ukrán erőforrásokat, illetve hogy a Nyugat előbb-utóbb belefárad Ukrajna támogatásába.

Szakértők szerint

az orosz társadalom a folyamatos állami propaganda hatására egyre inkább elfogadja, hogy Oroszország hosszú évekig háborúzni fog.

Néhány napja megjelent elemzésében az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet is azt írta, hogy Putyin elhúzódó háborúra készülhet.

