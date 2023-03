Videó: megérkeztek az ukrán frontra a várva várt tankvadászok

Néhány napja jelentette be az ukrán védelmi minisztérium, hogy megérkeztek az első francia AMX-10 RC harcjárművek a frontvonalra, az első videó azonban csak most jelent meg a harcjárművekről.

Az AMX-10 RC egy – talán pajtából átalakított – járműdepóban látható, számos másik nyugati gyártmányú technikai eszköz, elsősorban amerikai MRAP-ek és Humveek mellett. A járműveket valószínűleg a tervezett tavaszi offenzívára tartogatják.

The first shots of the AMX-10RC wheeled tanks transferred by France directly in Ukraine pic.twitter.com/9AgM76U3Aw