Felvétel: Zelenszkij az osztrák parlamentben szólalt föl, egy párt képviselői látványosan kivonultak

A Szabadságpárt képviselői azzal indokolták lépésüket, hogy Zelenszkijnek a parlamentben történő fölszólalása sérti Ausztria semlegességét.

Zelenszkij videóüzenetében megköszönte Ausztriának az Ukrajnának nyújtott humanitárius segítséget, illetve az aknamentesítésben való közreműködést.

Az FPÖ már napokkal korábban jelezte, hogy tiltakozni fog az ukrán elnök beszéde ellen. A képviselők Zelenszkij beszédének kezdete után álltak föl és hagyták el a termet. Előtte transzparenseket tettek ki asztalaikra „teret a békének”, illetve a „teret a semlegességnek” feliratokkal.

Deputies of the Austrian Freedom Party (FPO) leave meeting room during Zelensky's video message.Party leader Herbert Kickl says FPO is the only parliamentary faction that stands for Vienna's pic.twitter.com/xzPkXPikmL