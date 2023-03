Itt a rendelet: kezdődik a sorozás Oroszországban

A War Monitor nevezetű Twitter-fiók tette közzé a közösségi médiában azt az orosz nyelven elérhető, Vlagyimir Putyin által is aláírt rendeletet, amely tartalmazza az idén katonai szolgálatra behívandó orosz állampolgárok létszámát.

Az Oroszországi Föderáció 18 és 27 év közötti, tartalékos állományba nem tartozó, katonai szolgálatra behívandó állampolgárainak 2023. április 1. és július 15. között történő behívása 147 ezer főben kerül megállapításra

- áll a rendeletben.

