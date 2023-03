Lecsapott az oroszok rettegett Lancet drónja – Értékes ukrán fegyverek vesztek oda

A videón egy 2Sz1 Gvozgyika önjáró tarackot, egy Sz-300PSz légvédelmi rendszer indítójárművét és egy lengyel gyártmányú AHS Krab önjáró tarackot ér Lance-találat. A Gvozgyika biztosan megsemmisül, a másik két jármű minimum súlyos sérüléseket szenved a csapásban.

: A Ukrainian 2S1 Gvozdika 122mm self-propelled howitzer was destroyed by a Russian Lancet loitering munition. Another 2S1, a 5P85D/S launcher from a S-300PS surface-to-air missile system and a Krab 155mm SPH were also hit- but the aftermath is not completely conclusive. #Ukraine