Váratlanul Kijevbe látogatott négy európai vezető

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Kijev melletti Bucsába látogatott pénteken Robert Golob szlovén, Andrej Plenkovic horvát és Eduard Heger szlovák miniszterelnökkel, valamint Maja Sandu moldovai államfővel.

A Jevropejszka Pravda hírportál jelentése szerint a külföldi vezetők részt vesznek a város orosz megszállás alóli felszabadításának alkalmából megrendezett megemlékezésen, hogy leróják tiszteletüket az orosz agresszió helyi áldozatai előtt. A küldöttség megérkezett a Szent András apostolról elnevezett templomba, ahol a Bucsában meggyilkolt helyi lakosok egyik tömegsírjára bukkantak. A magas ragú külföldi vezetők ukrajnai látogatását előre nem jelentették be.

A szlovén miniszterelnök Bucsában - részben ukrán nyelven - mondott beszédében ígéretet tett arra, hogy országa továbbra is támogatja Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban, valamint segítséget nyújt a háborús bűnök kivizsgálásához. "Nehéz ezen a helyen lenni. Egy dolog hallani arról, ami itt történt, de más dolog itt lenni. Amikor ezt érzed, sok mindenre gondolsz arról, hogy kik vagyunk, mi a helyes, és mi nem" - fogalmazott. "Oroszországnak nem volt joga megtámadni Ukrajnát. Az erőszaknak soha nem lenne szabad felülkerekednie az érvelésen. Az is helytelen volt, hogy az orosz agresszorok ártatlan embereket öltek meg Bucsában. Ezt nem lehet megbocsátani. Ezért vagyunk önökkel ebben a nehéz pillanatban, és kötelességünknek érezzük segíteni az ukránok szabadságharcát. Kötelességünk az is, hogy támogassuk önöket az igazságkeresésben" - mondta, kiemelve, hogy a háborús bűntettek elkövetőit felelősségre kell vonni. Beszéde végén ismét ukránra váltott, és kijelentette, hogy a háború egyesítette az európaiakat az ukránokkal.

Az ukrán védelmi minisztérium arról tájékoztatott pénteken, hogy úgyszintén Ukrajnába érkeztek csütörtökön Delphine Pronk bizottsági elnök vezetésével azok a nagykövetek, akik tagjai az Európai Unió politikai és biztonsági kérdésekért felelős bizottságának. A delegációt fogadta Olekszij Reznyikov ukrán védelmi miniszter, aki kifejtette, hogy Ukrajnának további nehézfegyverekre és tartalékosok felkészítésére van szüksége az orosz erők elleni ellentámadáshoz. A miniszter tájékoztatta az európai partnereket az ország északi, keleti és déli frontvonalainak aktuális helyzetéről. Kiemelte, hogy különös figyelmet fordítanak az ukrán védelmi erők európai uniós támogatására, valamint az ukrán katonák külföldi szakmai képzésére.