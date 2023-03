Videók leplezték le az elsöprő ukrán ellentámadást? - Itt valami nagyon nem stimmel

Több felvétel is napvilágot látott az elmúlt napokban az ukrán haderő állítólagos előkészületeiről a várt tavaszi offenzívára. Ahogy a háború kezdete óta megszokhattuk, most is rengeteg dezinformáció terjed a háborús műveletekről, de az újabb fake videókat még komolyabb oldalak is benézték.

Ukrán katonák, akik arra készülnek, hogy ellássák az oroszok baját”

– ezzel a kommentárral osztotta meg az alábbi videót egy népszerűbb, elsősorban ukrajnai háborúval foglalkozó híraggregátor.

A felvétel teljesen kamu: a maláj haderő DefTech AV8-asai láthatók rajta, a maláj haderő álcafestésével, vélhetően egy malajziai alagútban.

Frissítés: cikkünk megjelenése után szinte azonnal levette a videót az aggregátor, de az internet nem felejt.

Nemrég több közösségi oldal megosztott egy másik videót is az ellentámadásra való állítólagos előkészületekről. Ezen a videón biztosan az ukrán haderő katonái láthatók, azonban teljes egészében régi, szovjet technikai eszközökkel vannak felszerelve, a járművek le vannak festve, keresztes hadijel pedig nincs rajtuk. A videó valószínűleg a háború előtt vagy a háború korai szakaszában készült, nem pedig most.

Van egy harmadik felvétel is, amely pár órája kezdett el keringeni: ezen az ukrán haderő katonái láthatók, amerikai harcjárművekkel. Lehet, hogy ez a felvétel hiteles, azonban a levegőben elrepül egy H145-ös helikopter, melyet Ukrajnában csak a rendőrség és a belügyminisztérium használ. A H145 katonai változatát, a H145M-et viszont több európai ország és az Egyesült Államok is használja, nem kizárt tehát, hogy a videó egy NATO-országban készült, egy ukrán katonákat összfegyvernemi műveletekre készítő gyakorlaton.

Ritka, hiteles felvétel viszont az előkészültekről ez a videó: itt egy francia AMX-10 RC-vel készülnek fel az ukránok egy járműdepóban, több amerikai MRAP-pel és Humveevel együtt.

Jól látható a felvételeken, hogy ha valóban ellentámadásra készülnek az ukránok, nem úgy teszik ezt, hogy szabad ég alatt összevonnak egymáshoz közel több tucat harcjárművet, ahol bármikor lecsaphat rájuk az orosz légierő vagy tüzérség. Inkább gondosan elrejtik készleteiket olyan helyeken, ahol alacsony esélye van annak, hogy az orosz felderítés észlelje őket.