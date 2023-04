Ezt nem teszik zsebre az oroszok: keményen kiosztotta Oroszország katonai vezetését a szakértő

Az Institute for the Study of War thinktank szerint a Kreml valószínűleg lecseréli a legfelsőbb katonai vezetőket, miután a téli offenzíva több ezer emberélet árán sem hozott többet marginális nyereségeknél.

Sean Bell, a brit légierő nyugalmazott marsallhelyettese szerint a lépések értelmetlenek lesznek, ha Oroszország nem foglalkozik a haderővel kapcsolatos rendszerszintű problémákkal.

Azért küzdenek, mert nem a hagyományos katonai felfutási és szüneteltetési taktikát alkalmazzák, hanem inkább a kíméletlen kimerítéssel foglalkoznak - mondta Bell.

Kifejtette, hogy az orosz parancsnokok 20. századi hadviselési stratégiákat alkalmaztak, tapasztalatlan csapatokat vetettek be,

és télen támadtak, harckocsijaikkal a főutakra kényszerülve, aminek következtében kétharmaduk megsemmisült.

Arra számítunk, hogy újabb átrendeződést látunk a magas rangú katonai vezetésben, de őszintén szólva ez csak a fedélzeti székek átrendezése a Titanicon, mert valójában az orosz haderő rendszerszintű problémáit kell rendezniük

- mondta az elemző.

A januárban és februárban leváltott katonai tisztviselőket visszahívták az oroszországi közös csoportosítási főhadiszállásra, ami olyan spekulációkra ad okot, hogy felkérik őket, hogy újra átvegyék az irányítást korábbi részlegeik felett - jelentette ma az ISW.

A címlapkép illusztráció ; Címlapkép forrása: Getty Images