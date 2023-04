Nem kér Elon Musk újításából a patinás amerikai napilap

MTI | Portfolio 2023. április 02. 15:54

A The New York Times című amerikai napilap nem fizet azért, hogy az újság fiókjai megkapják a korábban hitelesítésre szolgáló kék pipát a Twitteren - jelentette be vasárnap az amerikai napilap szóvivője. A Twitter új funkcióját még tavaly novemberben jelentette be a vállalat új tulajdonosa és vezérigazgatója, Elon Musk.