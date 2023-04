Összezár az ellenzék, de látszanak a kihívások – Így nyerheti meg Erdoğan az elnökválasztást

Törökországban május 14-én parlamenti és elnökválasztást tartanak. A legfrissebb adatok alapján Kemal Kılıçdaroğlu, az ellenzéki összefogás jelöltje vezet. A jelenlegi helyzet azonban akár kedvezhet is Erdoğannak, aki, ha második fordulóra kerül a sor, jó eséllyel győzhet. A héten számos török közvélemény-kutató tette közzé az eredményeit, amelyeket sok esetben kommentárokkal is elláttak. Ezek és a legfontosabb aktuálpolitikai események alapján érdemes áttekinteni, a részleteket illetően milyen forgatókönyv szerint nyerhet az egyik vagy a másik oldal, és kik lehetnek az igazi királycsinálók.

Törökországban május 14-én parlamenti és elnökválasztást tartanak, amelyen az országban összesen 60 904 499-en, külföldön pedig 3 286 786-an szavazhatnak majd. Az esetleges problémákat jelzi, hogy Törökország fő ellenzéki pártjának elnökhelyettese szerint további 500 000 szavazó (a választópolgárok közel 1 %-a) jelent meg a névjegyzékekben statisztikailag értelmezhető magyarázat nélkül.

Fontos változás történt a török választási törvényben a legutóbbi, 2018-as választáshoz képest:

míg akkor a választási szövetségekre adott voksot osztották tovább a résztvevő pártokra, így az a párt is hozzájárulhatott az eredményhez, amelyik maga nem tudott egy jelöltnyi szavazatot szerezni, most már közvetlenül a pártok kapják a szavazatokat. Ez a rendszer arra kényszeríti őket, hogy egy nagy párt neve alatt vegyenek részt a választáson, vagy a szövetségük sok képviselői helyet veszíthet. Ellenzéki oldalon még folynak az egyeztetések: a CHP biztos bejutó, az İYİ Parti támogatottsága számos felmérés alapján 11%-ról 7%-ra csökkent most, mivel egyből nem támogattak Kemal Kılıçdaroğlut, azonban bejutásuk a 7%-os küszöbbel is szinte biztos, viszont négy 1-2% körülre mért pártnak – DEVA, Gelecek, DP és Saadet – meg kell még egyeznie a helyekről. Reálisan két forgatókönyv képzelhető el: vagy minden párt egy nagy listán indul, vagy a két nagy párt külön és a többi kisebb párt képviselői is az ő listájukon szerepelnek majd.

Az új rendszer célja az volt, hogy az egységes kormányerőket előnyhöz juttassa a megosztott ellenzékkel szemben, azonban, úgy tűnik a kormányoldalon is komoly problémák lehetnek.

A MHP pénteken bejelentette, hogy minden tartományban külön listát állítana az AKP-tól, és ezzel megfosztaná Erdoğant az új rendszer minden előnyétől. Azzal együtt, hogy ezt még a végleges listaállításig megváltoztathatják, számos ok állhat a szélsőjobboldali párt döntése mögött. Ezek közül kiemelkedik az, hogy a pártnak középtávon nem tenne jót, ha nem venne részt önállóan a választáson, valamint az, hogy abban is bíznak, hogy az Erdoğannal elégedetlen, de az ellenzékre szavazni nem akarók protestszavazatai és az İYİ Partitól eltávolodó emberek egy része is rájuk szavazhat, így egészében jobban jönnének ki a helyzetből, mint egy közös listával.

Erdoğan jelöltsége kapcsán hónapok óta kérdéseket vet fel, hogy indulhat-e egyáltalán a mostani választáson. Ennek az oka, hogy a török alkotmány szerint csak kétszer lehet valaki elnök, a mostani azonban 2014 és 2018 után már a harmadik ciklusa lenne. Az ellenzék második legnagyobb pártja, az İYİ Parti ezt jelezte is a választási bizottságnak. Az igazságügyi minisztérium szerint azonban nincs alkotmányos vagy jogi akadálya annak, hogy Erdoğan újabb mandátumért induljon, mivel az erős elnöki rendszerrel nullázódott ez a számolás, így a mostani csak a második ciklusnak számít.

Pénteken vált hivatalossá, hogy az elnökválasztáson négy jelölt fog indulni, és ezzel egyszerre kezdődött meg számukra a kampányidőszak is, aminek keretében például külön devizaszámlát nyithatnak a támogatások gyűjtésére. A napokban Erdoğan telefonon beszélt az Egyesült Arab Emírségek vezetőjével, Mohammed bin Zayed Al Nahyan sejkkel. A választások előtt egy olyan rendszer számára, amit most már leginkább az Öböl-menti monarchiákból érkező pénz véd meg a teljes gazdasági összeomlástól, nagy az esélye annak, hogy a beszélgetés témája a hátralévő másfél hónaphoz szükséges anyagi támogatás megszerzése volt.

Az mindenesetre nem ígér sok jót a választások kapcsán, hogy már most büntetésekkel sújtották Törökországban a WhatsAppot és az anyacégét, a Metát, mert nem feleltek meg a török adatvédelmi törvényeknek. A földrengés után a Twittert már korlátozták, az ország legnagyobb közösségi fórumaként szolgáló Ekşi Sözlüköt is elérhetetlenné tették, így egyre kevesebb alkalmazás marad, ami ki tudja egyensúlyozni az erősen kormánypárti médiafölényt.

Közvélemény-kutatások és az értelmezésük

Jelenleg a legtöbb felmérés szerint a Recep Tayyip Erdoğan mögött álló Cumhur-szövetséget 45% körülre mérik, kihívója, Kemal Kılıçdaroğlu mögött azonban most 54-55 százaléknyi szavazó áll, mivel hivatalossá vált, hogy a kurd baloldali HDP és szövetségesei nem indítanak külön elnökjelöltet.

2023 Cumhurbaşkanlığı SeçimiAday Tercihleri pic.twitter.com/IHS2YQGpQO — ORC (ARAŞTIRMA) March 17, 2023

Két másik jelölt tudott megfelelni az elnökjelöltséghez szükséges feltételeknek, az ellenzéki CHP korábbi tagja és legutóbbi elnökjelöltje, Muharrem İnce és a nacionalista Sinan Oğan.

Sok elemző szerint, ha ők ketten összesen legalább 5 százaléknyi szavazatot kapnak, akkor a második fordulóra marad az elnökválasztás.

MAK Araştırma Mart ayı anketinin sonuçlarını açıkladı. pic.twitter.com/BDcky0Ocp6 — Dijital (Gaste) March 22, 2023

Ez a Kılıçdaroğlu mögött álló Millet-szövetség számára vereséget okozhat, mert várhatóan túlnyomórészt a Millet-szövetségtől fognak majd szavazatokat elvonni Mehmet Ali Kulat, a török MAK közvélemény-kutató elnöke szerint. Úgy látja továbbá, hogy az első fordulót a Millet-szövetségének könnyű lenne megnyerni, az esetleges második fordulót pedig az Erdoğan mögött álló Cumhur-szövetségnek.

2023 Milletvekili Genel SeçimiOy Tercihleri pic.twitter.com/kwX0xbfRJX — ORC (ARAŞTIRMA) March 17, 2023

Kulat kutatásai szerint az AKP szavazataránya 34-35 százalék, míg a CHP 24-25 százalék körül van. Az İYİ Parti ingadozása következtében 15-16 százalékról 13 százalékra esett vissza. Szerinte a földrengés elhomályosította Törökország minden más problémáját, legyen szó a gazdaságról, oktatásról vagy igazságszolgáltatásról. Ez a helyzet teret nyitott a kormánynak, mivel bár nem kezelték jól a földrengés után kialakult helyzetet, de a földrengésről szól azóta is a közbeszéd, így a többi kérdés nem igazán kerül elő.

AKSOY - ARTIBİR - İEA - MAK - YÖNEYLEM araştırma şirketlerinin Genel Seçim anketi ortalamasına göre ilçe bazlı 2023 seçimleri simülasyonu: pic.twitter.com/OeEib2bxso — HaberLog (@LogHaber) March 27, 2023

Mehmet Pösteki, az ORC közvélemény-kutató vezérigazgatója szerint a Cumhur-szövetség parlamenti többségének elvesztése 1,5-2 évre tükröződik az adataikban. Pösteki szerint 53 százalékról 38-40 százalékra csökkent a Cumhur-szövetség támogatottsága, a legfontosabb okok között a gazdaság, az igazságügy és a menekültügy szerepel. Pösteki úgy látja, hogy Erdoğan szavazatai a 38-40 százalékos sávban vannak, függetlenül attól, hogy melyik jelölt ellen indul. Felméréseik alapján a társadalom érdeklődése a politika és a politikai kérdések követése iránt 50 százalékról 90 százalékra nőtt, miután bejelentették Kılıçdaroğlu jelöltségét.

No need to say much, everything is very clear. According to these data, the fate of the election will be determined by Muharrem İnce and the undecideds. pic.twitter.com/DM1tZUQw8P — Ozer (Sencar) March 31, 2023

Prof. Dr. Özer Sencar, a MetroPOLL közvélemény-kutató vezérigazgatója szerint, ha nem történik nagyobb változás, az ellenzéki Millet-szövetség megszerzi a többséget a parlamentben, és akár az 50%+1-et jelentő 301 képviselőt is elérheti. Felhívta továbbá a figyelmet, hogy míg Kılıçdaroğlu februárban 2 ponttal volt lemaradva Erdoğan mögött, már 2,5 ponttal vezet, miután a szövetségen belüli krízist kezelték, és ő lett a hivatalos jelölt.

Szerinte Erdoğant 2,5 százalékos aránnyal nem lehet legyőzni, legalább 8-9 százalékos különbségre van szükség.

A márciusi számokat figyelembe véve azonban elmondható, hogy Kılıçdaroğlu már az első fordulóban győzhet. Ha azonban második fordulóba kerül, akkor aki meghaladja a 301 képviselőt, az nagyobb eséllyel nyerhet. Felméréseik alapján az Erdoğan mögött álló AKP támogatottsága januárban 30 százalékról 39 százalékra nőtt, azonban a földrengések után 34 százalékra csökkent.

MAK Araştırma'nın mart ayında 5750 kişi ile gerçekleştirdiği Genel Seçim anketi sonuçları: %33,0 AK Parti %25.0 CHP %13,1 İyi Parti %9,1 HDP⬜️ %6,1 MHP %2,0 Deva Partisi %1,2 YRP %1,1 BTP %1,0 Memleket Partisi %1,0 Gelecek Partisi %0,8 Saadet {:url} — Seçimden (Haber) March 24, 2023

Kemal Özkiraz, az Eurasia közvélemény-kutató alapítója szerint Kemal Kılıçdaroğlu valószínűleg nyer az első fordulóban, de İnce és Oğan jelöltsége még mindig kockázatot hordoz. Szerinte a választás közeledtével az utóbbiak kiesnek a versenyből, és a választók Kılıçdaroğlu felé fordulnak majd, aki nagy valószínűséggel megnyeri a választást. Özkiraz szerint ahelyett, hogy a válságot kezelték volna, az AKP és képviselői megpróbáltak PR-t csinálni, és ez nem működött, mert az ellenzéki pártok a helyszínen voltak, az emberek őket és az önkormányzataikat látták.

2018 ve 2019 Seçimlerini doğru tahmin eden araştırma şirketlerinden biri olan Aksoy Araştırmanın, Mart 2023 Anketi pic.twitter.com/OuyQFuDk1z — Kaan (Özkara) March 24, 2023

A MetroPOLL közvélemény-kutató legfrissebb felmérése szerint a biztos szavazók között Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 ponttal vezet Recep Tayyip Erdoğan előtt. Az Aksoy közvélemény-kutató szerint, ha İnce jelölt lesz, a választás a második forduló jön, ahol jelenleg a két jelölt támogatottsága Kılıçdaroğlu: 56,8% Erdoğan: 43,2% arányban van méréseik szerint. A CHP-s Bülent Tezcan a párt legutóbbi felmérési eredményei alapján egyre nagyobb a különbséget – 5-10-11-12 pont – lát Kılıçdaroğlu és Erdoğan között.

A kurdok helyzete

A kurdok és baloldaliak által támogatott HDP arra jutott, hogy nem kockáztatja meg, hogy a betiltását célzó tárgyalások következő ülésén, ami még a választások előtt lesz, kizárják a versenyből, és egy másik párt színeiben indítja a jelöltjeit. A Yeşil Sol Parti (Zöld Bal Párt) logója mind motívumaiban, mind pedig színválasztásában erősen hasonlít a HDP-jére, így a fegyelmezett szavazóbázis várhatóan rájuk adja majd le a voksát. A YSP már 2014 óta támogatja a HDP-t, amelynek számos elődpártját bezáratták az elmúlt évtizedekben, így jelentős rutinra tettek szert a hasonló helyzetek kezelésében. Fontos lépés volt a HDP részéről, hogy miután Kılıçdaroğlu hivatalosan is jelölt lett és meglátogatta őket, úgy döntöttek, hogy nem állítanak külön elnökjelöltet, így a 10-12%-os szavazótáborukkal lényegében beálltak az ellenzék mögé.

A helyzetre a kormányoldal is próbált reagálni, mivel éppen úgy jött ki, hogy felfüggesztették most azt a bírósági határozatot, ami szerint elesne a párt a kampánytámogatásoktól. Az így megnyert esetleges szimpátiának azonban nem tett jót, hogy a Hüda-Parral lépett választási szövetségre az AKP. Mehmet Ali Kulat, a török MAK közvélemény-kutató elnöke szerint a kutatásokból kiderül, hogy az a párt, amelyet a HDP szavazói a legtávolabbinak látnak magukhoz képest, a Hüda-Par, így többet veszíthet, mint nyerhet a szövetséggel Erdoğan, akinek a célja a kurd szavazók egy részének a megszólítása.

A lehetséges győztes forgatókönyvek

Soner Cağaptay, a washingtoni Közel-Keleti Politikai Intézet (Washington Institute for Near East Policy) Törökország-programjának igazgatója szerint adott a követendő út az ellenzék és a kormány számára is. Véleménye szerint az előbbinek mindenekelőtt együtt kell maradnia, és lehetőleg újabb pártok jelöltjeit is bevonni, majd Erdoğan személyét ignorálva törődniük kell Erdoğan szavazóbázisával. Május 14-én mind a parlamenti, mind pedig az elnöki választást meg kell nyerniük, és ha az utóbbi nem sikerülne, akkor is össze kell zárniuk, hogy május 28-án legyőzzék Erdoğant.

Ami Erdoğant illeti, az első fordulóban, május 14-én nyernie kell a parlamenti választáson, amihez a d'Hondt-módszer miatt elég a szavazatok mindössze 42-45%-a, és el kell érni, hogy ne nyerjen az ellenzék jelöltje az első körben az elnökválasztáson,

ehhez teret kell nyitnia populista harmadik párti jelölteknek, hogy felhígítsák az ellenzéki blokkot. Végezetül azt kell üzennie a választóknak, hogy nem akarnak megosztott kormányt, hogy a bizonytalanokat és a centristákat a maga oldalára állítsa, és megnyerje az elnökválasztást a 2. fordulóban, május 28-án. Erdoğanék mindenesetre úgy számolnak, hogy 41%-nyi szavazat is elég lehet az új választási rendszerben, a parlamenti többséghez szükséges 301 képviselői helyhez, azonban ehhez közös listán kell indulniuk a MHP-vel.

Érdemes lesz figyelni, hogy az elkövetkező hetekben milyen váratlan események borítják majd fel az előzetesen kialakuló forgatókönyveket, valamint megnézni, hogy ténylegesen milyen listával indulnak a pártok. Arra mindenesetre lehet számítani, hogy egyik oldal sem érzi lefutottnak a választást.

