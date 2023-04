Egy huszonéves lány robbantotta fel Vladlan Tatarszkijt

Több felvételen is látható az, amint a 26 éves Darja Trepova megérkezik a szentpétervári kávézóba, ahol Fomin – aki korábban maga is harcolt Ukrajnában – közönségtalálkozót tartott. A lány ajándékként egy szobrot adott át a bloggernek, majd elhagyta az épületet.

Video showing the moment Daria Teprova, planting the bomb in a cafe in St Petersburg which killed over a dozen civilians including Vladen Tatarsky. Shes currently in custody and being questioned over terrorism charges pic.twitter.com/H18XSsWnAH

️ Darya Trepova, a resident of St. Petersburg, has been detained on suspicion of murdering war correspondent Vladlen Tatarsky, Interfax reported.The young woman, born in 1997, was taken to an investigator, the agency's interlocutor said. The investigation has grounds to pic.twitter.com/atIC8Mt1bk