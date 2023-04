Gigantikus fegyverszerződést kötött a Pentagon

Mintegy 4,5 milliárd dolláros szerződést kötött az Egyesült Államok a Lockheed Martinnal, hogy új rakétákat szerezzenek be a hadseregnek.

A Lockheed Martin Corp hétfőn közölte, hogy az amerikai hadsereg többéves gyártási szerződést kötött a leve gő-felszín távolsági robotrepülőgépek beszerzéséről (Joint-Air-to-Ground Missiles - JAGM), valamint HELLFIRE rakéták gyártásáról - írja a Reuters.

A további szerződésekkel együtt akár 4,5 milliárd dollárra is rúghat a mostani megállapodás összértéke, de már az első évben 439 millió dollárt fizet a Pentagon. Várhatóan további fegyverbeszerzéseket is bejelentenek Washingtonban, mivel az Egyesült Államok több térségben is növeli jelenlétét, hogy ellensúlyozza Kína terjeszkedését.

Márciusban Joe Biden elnök 842 milliárd dollárt kért a Pentagon számára, valamint 44 milliárd dollárt a Szövetségi Nyomozó Iroda, az Energiaügyi Minisztérium és más ügynökségek védelmi vonatkozású programjaira. A 2024-es költségvetési javaslatban pedig további 28 milliárd dollárral emelik a védelmi kiadásokat.

