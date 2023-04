Kiveri a biztosítékot Oroszország: egyenesen a NATO-határ küszöbére viszik a taktikai atomfegyvereket

Vlagyimir Putyin orosz elnök március 26-án, 13 hónappal az orosz-ukrán háború kezdetét követően bejelentette, hogy Oroszország taktikai nukleáris fegyvereket telepít Fehéroroszországba. Korábban Minszk engedélyezte azt is, hogy szövetségese fehérorosz területről indítson offenzívát Ukrajna ellen.

A fegyvereket az uniós államunk nyugati határára szállítják. A nukleáris növelik a biztonság szavatolásának lehetőségeit. Ez az európai és az amerikai tiltakozás ellenére is meg fog történni

- mondta Borisz Grizlov, Oroszország fehéroroszországi nagykövete a helyi állami televíziónak.

Grizlov a taktikai atomfegyverek elhelyezésének pontos helyszínét nem közölte, de megerősítette, a tároló létesítmények július 1-jéig elkészülnek, ezután kerülnek Fehéroroszország nyugati részére.

Belorusz északon Litvániával és Lettországgal, nyugaton pedig Lengyelországgal határos. Mindhárom ország NATO-tagállam. A NATO-határ közelében elhelyezett taktikai atomfegyverek valószínűleg önmagukban tovább fokozzák Moszkva és a Nyugat szembenállását, de Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök pénteken ennél is tovább ment amikor kijelentette, azt is megengedné, hogy Oroszország szükség esetén interkontinentális atomrakétákat is elhelyezzen ott.

A címlapkép illusztráció. A címlapkép forrása: Getty Images