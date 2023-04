Ősrégi fegyvereket vettek elő az ukránok – Ezekkel meg mihez akarnak kezdeni?

A KSz-19-es egy 100 milliméteres légvédelmi löveg, 1947-ben állították hadrendbe a szovjet haderőben. Most nagyon úgy tűnik, az ukrán haderő visszahozza őket raktárról, hogy az orosz haderő ellen használják őket.

: The Ukrainian army started to use ancient KS-19 100mm anti-aircraft guns. Though initially designed to be used against air targets, now they will be used against ground targets- in indirect and possibly direct mode.The first KS-19 guns entered service in 1947. #Ukraine