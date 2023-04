Új tervel állt elő az unió: így kellene megmenteni Európát a katasztrofális következményektől

Az Európai Unió közzétette a legújabb 2040-re kitűzött kibocsátáscsökkentési célkitűzéssel kapcsolatos terveit, amelyek ambiciózus vállalásokat fogalmaznak meg - írja a Reuters.

A pénteken közzétett dokumentumok szerint az Európai Bizottság kikéri a nyilvánosság, az iparágak és a civil társadalom véleményét a 2040-es célkitűzésről. A cél kialakításakor a Bizottság elmondta, hogy figyelembe veszi majd az olyan ágazatokban, mint az energia, a közlekedés, az ipar és a mezőgazdaság szükséges átalakításokat, beleértve a munkahelyekre és az emberek egészségére gyakorolt hatásokat is.

A Bizottság azt is mérlegelni fogja, hogy milyen költségekkel járna, ha nem sikerülne elég gyorsan csökkenteni a kibocsátást ahhoz, hogy elkerüljük a éghajlatváltozás katasztrofális követkeményeit, amelyek sokkal pusztítóbb szélsőséges időjárást idézne elő, mint az Európában a már most is pusztító áradások, erdőtüzek, aszályok és hőhullámok.

Az EU már kötelezettséget vállalt arra, hogy 2030-ig az 1990-es szinthez képest 55%-kal csökkenti az üvegházhatású gázok nettó kibocsátását. A 2040-es éghajlat-változási célkitűzés a céltól a 2050-re kitűzött nulla nettó kibocsátás eléréséhez vezető utat jelölné ki, és ez is jogilag kötelező érvényű lenne.

A 2040-es éghajlat-változási cél nélkül az EU azt kockáztatná, hogy nem teljesíti a 2050-re kitűzött hazai éghajlat-változási célját, és esetleg aláásná képességét arra, hogy nemzetközi szinten is ösztönözze az éghajlat-változási fellépést

- áll a Bizottság terveiben.

