Videó: rohamra indultak az orosz tankok, de csúnya meglepetésbe futottak bele

A felvételt valahol Luhanszk megyében, vélhetően Kreminna térségében készítette egy orosz harckocsi személyzete.

A videón az látható, ahogy orosz harckocsik menetoszlopban haladnak, a felvételen látható második tankot – egy T-80BV-t -, azonban hirtelen telibe talál egy ukrán Javelin páncéltörő rakéta. A harckocsi azonnal megsemmisül.

: A Russian T-80BV tank was struck and destroyed by what appears to be an FGM-148 Javelin ATGM fired by Ukrainian forces in Oblast- filmed by Russian soldiers in the tank behind. #Ukraine