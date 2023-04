Hivatalos: Finnország a NATO tagja lett

Finnország ezzel az észak-atlanti szövetség 31. tagállama lett.

A NATO tájékoztatása szerint Pekka Haavisto külügyminiszter Finnország csatlakozásának ratifikációs okmányait Antony Blinken, a katonai-politikai szövetséget létrehozó Észak-atlanti Szerződés letéteményes állama, az Egyesült Államok külügyminiszterének jelenlétében helyezte letétbe.

️Aaaaand thats it, Finland is in now in NATO. pic.twitter.com/c7fsjrX9ly