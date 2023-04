Példátlan fenyegetést jelentett a Pentagon: ilyet még nem csinált Amerika riválisa

A Pentagon jelentése szerint Kína most először tart folyamatosan tengeri bevetésen legalább egy nukleáris fegyverzettel felszerelt tengeralattjárót. Az interkontinentális ballisztikus rakéták hordozására és kilövésére képes tengeralattjárók ráadásul olyan tölteteket visznek magukkal, amelyek fenyegetést jelentenek az Amerikai Egyesült Államok szárazföldi területeire. A kínai nukleáris fenyegetés egyre nagyobb nyomást helyez az Egyesült Államokra és térségbeli szövetségeseire - írta meg a Reuters

A Pentagon által kiadott, 174 oldalas értékelés szerint Kína hat Jin-osztályú ballisztikus rakétás tengeralattjáróból álló flottája "szinte folyamatosan" járőrözik a Dél-kínai-tengeren. Elemzők szerint egy új, nagyobb hatótávolságú ballisztikus rakétával felszerelve innen már képesek lennének eltalálni az Egyesült Államok kontinentális területét.

A kínai tengeralattjárókat ráadásul most egy harmadik generációs rakétával, a JL-3-mal szerelik fel

- mondta Anthony Cotton tábornok, az amerikai stratégiai parancsnokság vezetője egy márciusi kongresszusi meghallgatáson. A korábbi Pentagon-értékelések még azzal számoltak, hogy az interkontinentális rakéta csak a következő generációs Type-096-os tengeralattjárókon kerül alkalmazásra.

A Pentagon jelentése ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy a JL-3 több, mint 10 ezer kilométeres hatótávval rendelkezik és több robbanófej hordozására is képes. Az elemzés hozzáteszi,

ezzel először válik lehetővé az, hogy Kína a kínai part menti vizekről elérje az Egyesült Államok kontinentális területét.

Az "elrettentő járőrözésük" pedig lehetővé teszi számukra, hogy nukleáris ellentámadással fenyegetőzzenek még akkor is, ha a szárazföldi rakétákat és rendszereket egy megelőző csapás során megsemmisítik - áll a jelentésben.

Az Amerikai Egyesült Államoknak pedig létérdekévé válhat, hogy folyamatosan nyomon kövesse a kínai atomtengeralattjárók helyzetét, ami jelentősen megterheli a térségben a szövetségesek katonai felderítő kapacitásait. Az Egyesült Államok jelenlegi legnagyobb válasza a kérdésre, az ausztrál hadiipari fejlesztések nagy volumenű támogatása, ennek is a legkritikusabb pontja az AUKUS, egy brit-amerikai-ausztrál megállapodás, amely értelmében a következő évtizedekben a világon hatodik országként Ausztráliának is lehetnek atommeghajtású tengeralattjárói. A megállapodás részleteiről itt irtunk korábban.

Timothy Wright, a londoni Nemzetközi Stratégiai Tanulmányok Intézetének védelmi elemzője szerint az amerikai erők valószínűleg most is meg tudnak birkózni a helyzettel, de a következő 10-15 évben több eszközt kell majd lekötniük, amint a lopakodó Type-096-osok megkezdik a járőrözést. Értékelésében hozzátette, Kína nukleáris erőinek gyors bővítése azt jelenti, hogy az amerikai stratégáknak most először kell megküzdeniük két egyenrangú nukleáris ellenféllel.

Ez aggodalomra ad okot az Egyesült Államok számára, mert ez szétfeszíti az amerikai védelmet, több célpontot tart veszélyben, és a térségbe helyezett további hagyományos és nukleáris képességekkel kell majd reagálnia rá.

- mondta.

Címlapkép forrása: Getty Images