Súlyos vonatbaleset történt Hollandiában

A személyvonat első kocsija a sínekről letérve egy mezőre hajtott – közölte az ANP hírügynökség. A második kocsi az oldalára borult és tűz ütött ki benne.

A baleset a Hága és Amszterdam között fekvő Voorschoten falu közelében történt, a mentőcsapatok a helyszínre érkeztek a közlemény szerint. A sérültek egy részét a helyszínen látták el, a többieket kórházba szállították – írja a Reuters.

A Sky News később arról számolt be, hogy egy ember a helyszínen életét vesztette.

Passenger train collides with freight train in , Netherlands.Dutch services declare major incident after train , at least 50 injured. #Voorschoten