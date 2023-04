Történelmi pillanat: büntetőbíróságon Donald Trump volt amerikai elnök

Trumptól várhatóan ujjlenyomatot vesznek a letartóztatás részeként, bár egyelőre nem világos, hogy készül-e róla fénykép. Ezután a bírósági tárgyalóterembe vezetik, ahol vádat emelnek ellene.

A CNN anyagában kiemeli, hogy a bírósági megjelenés várhatóan gyors és rutinszerű lesz, de szürreális és történelmi pillanatot jelent az Egyesült Államok történetében.

Ahogy arról korábban beszámoltunk egy New York-i esküdtszék múlt csütörtökön vádat emelt Donald Trump volt amerikai elnök ellen azért, mert a vád szerint a 2016-os elnökválasztási kampány idején hallgatási pénzt fizethetett egy pornószínésznőnek.

A vádemelést Trump ügyvédje is megerősítette, így ezzel Trump lett az első volt amerikai elnök, aki ellen valaha is vádat emeltek, igaz ő a közleményében rögtön hangsúlyozta ártatlanságát az ügyben.

Érdemes megjegyezni, hogy Trump elleni vádemelés a 2024-es elnökválasztási kampányra is hatással lehet, igaz Trump már jelezte, hogy a vádemeléstől függetlenül tovább fog kampányolni, hiszen jelenleg ő a legesélyesebb republikánus személy, aki már be is jelentette az indulását.

Címlapkép forrása: Getty Images