Őrizetbe vették Nicola Sturgeon férjét

Őrizetbe vették szerdán Nicola Sturgeon volt skót miniszterelnök férjét.

A rendőrség tájékoztatása szerint az 58 éves férfit gyanúsítottként tartják vizsgálati fogságban a Skóciában kormányzó, függetlenségre törekvő Skót Nemzeti Párt (SNP) finanszírozásának ügyében folyó nyomozás részeként, kihallgatása folyamatban van. A skót rendőrség (Police Scotland) nem nevezte meg az illetőt, de egybehangzó, skót kormányforrásokból megerősített beszámolók szerint Peter Murrellről, Nicola Sturgeon férjéről van szó. A Police Scotland közölte azt is, hogy számos helyszínen házkutatást kezdtek a vizsgálatot végző nyomozati hatóságok.

A BBC brit közszolgálati médiatársaság tudósítása szerint rendőrségi tevékenység észlelhető a házaspár glasgowi otthonában és az SNP edinburgh-i székházában is. A BBC szerint Nicola Sturgeon és férje háza előtt tíz egyenruhás rendőr és egy rendőrautó várakozik, a kertben pedig egy helyszínelő sátrat állított fel a rendőrség.

Nicola Sturgeon február 15-én jelentette be teljesen váratlanul, hogy távozik az SNP vezetői tisztségéből és így a skót miniszterelnöki posztról is. Azóta utódját is megválasztották és beiktatták Humza Yousaf, az SNP-kormány volt egészségügyi minisztere személyében.

Murrell 1999 óta az SNP pártigazgatója volt, de nemrégiben - éppen az SNP vezetőválasztási kampányának idején - ő is távozott ebből a tisztségből. A vizsgálat azután indult, hogy bejelentés érkezett a hatóságokhoz 600 ezer font (260 millió forint) értékű adomány ügyében, amelyet az SNP hivatalosan az újabb skóciai függetlenségi népszavazás kiírását célzó kampány finanszírozására gyűjtött. A hatósági gyanú szerint azonban az összeget a párt napi működési költségeire fordították.

A skót függetlenségről 2014 szeptemberében már tartottak egy népszavazást, de akkor az elszakadást ellenzők győztek 55 százalékos többséggel. A skóciai népszavazás újbóli kiírása azonban a brit EU-tagságról 2016-ban tartott referendum óta ismét folyamatosan napirenden van, miután országos átlagban a résztvevők szűk, 51,89 százalékos többsége a kilépésre, a skótok 62 százaléka viszont a bennmaradásra voksolt. A Skót Nemzeti Párt azóta rendszeresen hangoztatja, hogy elengedhetetlenné vált az újabb függetlenségi népszavazás, mivel Skóciát egyértelműen kinyilvánított bennmaradási szándéka ellenére London "kiszakította" az Európai Unióból.

Humza Yousaf új skót miniszterelnök első nyilatkozataiban kiemelte, hogy Skócia független országként visszalépne az EU-ba. A konzervatív párti brit kormány ugyanakkor mereven elveti az újabb skót függetlenségi népszavazás engedélyezését. A brit legfelsőbb bíróság a skót kormány megkeresésére nemrégiben olyan végzést hozott, hogy az edinburgh-i parlament nem alkothatja meg önállóan, London beleegyezése nélkül az új népszavazás kiírásához szükséges törvényeket.

