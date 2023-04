Szuperhatalmi konfliktus színterévé vált az Egyesült Államok szomszédsága, Kína szabályos gazdasági offenzívát indított

Többnapos amerikai látogatáson vesz részt Caj Jing-ven tajvani elnök: hivatalos úti célja két, a Kínai Köztársaságot még elismerő közép-amerikai ország, Guatemala és Belize, de oda és vissza is útba ejti az Egyesült Államokat, ahol a Képviselőház elnökével, Kevin McCarthyval is találkozik majd. Miután egy harmadik közép-amerikai ország, Honduras éppen nemrég szakított Tajvannal és vette föl a hivatalos diplomáciai kapcsolatokat Pekinggel, a Kínai Köztársaságot már csak 13 ország ismeri el a világon az „egy Kína” legitim uraként. A megmaradt országok megtartása nemcsak Tajpej, hanem Washington számára is rendkívül fontos, különösen Közép-Amerikában.

Már csak tizenhárman maradtak

Március 25-én a közép-amerikai Honduras hivatalosan is megszakította a diplomáciai kapcsolatokat a Kínai Köztársasággal, vagyis Tajvannal, és elismerte a Kínai Népköztársaságot az „egy Kínaként”. Ezzel mára mindössze

13-ra csökkent azon országok száma, amelyek még hivatalosan elismerik Tajvant.

A legtöbb ilyen ország ma a közép-amerikai földnyelven és a karibi térségben található, ugyanakkor az utóbbi években számos térségbeli állam tette azt, amit most Honduras.

Az első Costa Rica volt, amely 2007-ben szakított Tajvannal. Ezután némi szünet következett, majd a Peking-ellenesebb jelenlegi tajvani elnök, Caj Jing-ven 2016-os győzelme után hirtelen lavinaszerűen kötelezték el magukat a közép-amerikai és karibi országok a Kínai Népköztársaság mellett. Panama 2017-ben, El Salvador és a Dominikai Köztársaság 2018-ban, Nicaragua 2021-ben mondta föl a diplomáciai kapcsolatokat Tajpejjel. Ezt követte Honduras döntése, így mára a következő államok ismerik el Tajvant:

Európából egyedül a Vatikán .

. Afrikából egyedül Szváziföld .

. Dél-Amerikából egyedül Paraguay .

. Közép-Amerikából Guatemala és Belize .

és . A karibi térségből Haiti , Saint Kitts és Nevis , Saint Lucia , valamint Saint Vincent és a Grenadine-szigetek .

, , , valamint . A csendes-óceáni térségből Tuvalu, Palau, Nauru és a Marshall-szigetek.

Szinte kivétel nélkül kevés lakosságú, fejletlen és számos belső problémával küzdő országról van szó, amelyeket Tajvan közvetlen pénzbeli segítséggel igyekszik maga mellett tartani. A legnépesebb ország Guatemala a maga mintegy 18 millió lakosával, őt követi Haiti 11 millióval, Paraguay 7 millióval, majd Szváziföld 1,1 millió lakossal. A többi ország lakossága a félmillió főt sem éri el, gazdasági súlyuk még lakosságszámuknál is kisebb.

Ennek ellenére Tajvannak létfontosságú ezeknek az országoknak az elismerése, hiszen ezek a diplomáciai kapcsolatok bizonyos módon fönntartják a Kínai Köztársaság nemzetközi legitimitását. Peking vagy Tajpej elismerése kizárólagos: amely ország előbbit ismeri el az „egy Kína” legitim uraként, az nem ismerheti el a másikat. Ettől függetlenül számos ország tart fönt nem hivatalos diplomáciai kapcsolatokat Tajvannal, ahogy a Kínai Népköztársaság pedig igyekszik minél jobb viszonyt kiépíteni a Tajvant elismerő országokkal. Peking hosszútávú célja természetesen az, hogy az ENSZ összes tagállamának elismerését megszerezze, a Kínai Köztársaság külső legitimitását pedig végérvényesen lerombolja.

Ehhez a „jüandiplomácia” eszközét használja, vagyis elsősorban nagy infrastrukturális beruházásokat támogat, hogy ezzel magához édesgesse a célba vett országokat, és még inkább azok vezetőit, akik az infrastrukturális beruházások révén politikai népszerűségre tudnak szert tenni. Ez történt Costa Ricában, ahol Peking egy új futballstadionra adott pénzt, vagy éppen Hondurasban, ahol egy vízerőmű gátjának finanszírozásában vett részt. 2005 és 2020 között Kína összesen mintegy 130 milliárd dollárt fektetett be Latin-Amerikában, igaz, az elsődleges célpontok az olyan nagy országok voltak, mint Brazília és Argentína.

Tajvan jelezte, hogy nem kíván beszállni az ígérgetési versenybe, amelyet nem is nagyon bírna a jóval nagyobb gazdasági hatalommal és erőforrásokkal rendelkező Kínai Népköztársasággal szemben. Ugyanakkor minél kevesebb támogatója van Tajpejnek, azokra egyenként annál több pénzt tud áldozni, és külpolitikai hierarchiájában is magasabban vannak, mint Kínáéban. A Tajvant elismerő államok abban reménykednek, hogy komolyabb befektetések is jönnek majd a szigetről, például a chipgyártás területén, amelyben Tajpej világelső. Egy a Financial Times-nak nyilatkozó tajvani tisztviselő azonban azt mondta, ezekben az országokban hiányzik a megfelelő infrastruktúra és a főbb piacokhoz való hozzáférés, így nem tartja reálisnak a jelentős technológiai befektetéseket.

Egyes elemzők szerint az idő mindenképpen a kommunista Kínának dolgozik, és a „jüandiplomáciának” köszönhetően előbb-utóbb teljesen elfogynak majd Tajvan támogatói. A Peking által nyújtott gazdasági előnyök mellett azonban lehet még egy pozitívuma a Népköztársasághoz való közeledésnek: az érintett országok ezzel ellensúlyozhatják az Egyesült Államok befolyását, amely Latin-Amerikában tradicionálisan erős, ugyanakkor az utóbbi években látványosan gyengülőben van. Ez utóbbit éppen a Pekinggel való kapcsolatfelvételek mutatták meg.

Ugyanis

a Tajvannal való szakításnak és a Kínának való elköteleződésnek önmagán túlmutató geopolitikai tétje van.

Tajvan mögött valójában az Egyesült Államok áll, amely ugyan nem ismeri el hivatalosan Tajpejt, ugyanakkor a Taiwan Relations Act nevű törvényben erőteljes biztonsági garanciákat adott a szigetnek. Kína a latin-amerikai országok elhódításával két legyet üt egy csapásra: gyengíti a Kínai Köztársaság nemzetközi legitimitását, illetve gyengíti az Egyesült Államok befolyását az évtizedekig megkérdőjelezhetetlenül amerikai érdekszférának tekintett területeken.

Washington visszaszorulását mutatja, hogy láthatóan nem képes hatékonyan ellentartani Kínának. Honduras példája jól megvilágítja ezt: a jelenlegi elnök, Xiomara Castro 2021-es választási kampányában tett ígéretet a Pekinggel való kapcsolatfölvételre, majd győzelme után szabályos amerikai diplomáciai offenzíva indult Tajvan védelmében, még Kamala Harris alelnök is tiszteletét tette Castro beiktatásán. Bár az új elnök akkor megígérte a Tajpejjel való kapcsolatok fönntartását, alig egy évvel később mégis a szakítás mellett döntött.

Tajvani diplomáciai offenzíva Közép-Amerikában

Nem sokkal azután, hogy Honduras megvonta az elismerést Tajvantól, a sziget elnöke, Caj Jing-ven a két megmaradt közép-amerikai szövetséges országba, Guatemalába és Belize-be látogatott. Odafelé útba ejtette New Yorkot, amivel kivívta Peking haragját, a visszaúton pedig a tervek szerint Kevin McCarthyval, a Képviselőház elnökével találkozik majd.

Az államfő Guatemalában és Belize-ben is kellemes fogadtatásban részesült. A guatemalai elnök, Alejandro Giammattei bemutatta neki a maja romvárost, Tikalt, és megmászták az egyik jó állapotban megmaradt piramist, a Maszkok Templomát. Vasárnap Caj egy tajvani támogatással épült kórházat látogatott meg. A tajvani vezető 4 millió dolláros támogatást írt alá szerződést a guatemalai vidék modernizálására, emellett a két ország közötti együttműködés erősítését ígérte. Giammattei „rendkívül fontosnak” nevezte a látogatást, dicsérve a két ország közötti „testvériség történelmi kötelékét” (Guatemala és a Kínai Köztársaság között az 1930-as évek óta vannak diplomáciai kapcsolatok), valamint a közösen osztott demokratikus értékeket.

Honored to accompany to s Tikal National Park, a , to appreciate the architecture & culture of the ancient Mayans. The view from the top of Temple II is an awe-inspiring reminder to us all to protect our cultural & natural heritages. @DrGiammattei — 蔡英文 (Tsai) April 2, 2023

Belize-ben Caj a nemzetgyűlés összevont ülésén mondott beszédet, ahol John Briceno miniszterelnök köszönetet mondott neki az országnak nyújtott támogatásokért, köztük egy 16,5 millió dollár értékű segítségért egy kórház megépítésére. A belize-i törvényhozók a múlt hónapban fogadtak el egy nyilatkozatot, amelyben újra megerősítették a Kínai Köztársaság mint független és szuverén állam létét.

After flying over the stunning Great Blue Hole, it's such a pleasure to be here in beautiful Belize. Thank you to all our & friends for the warm welcome & for all your work to strengthen our bilateral friendship. #Taiwanese — 蔡英文 (Tsai) April 4, 2023

Persze a közös értékekre való hivatkozás inkább retorika, Guatemala sem tartana ki Tajvan mellett, ha nem remélne előnyöket ebből. Nemcsak anyagi támogatást, hanem az Egyesült Államok jóindulatának elnyerését is, amely elégedetlen a korrupció elleni küzdelem eredményeivel a közép-amerikai országban.

Tajvan Honduras elvesztése után sem dőlhet hátra. Egyetlen dél-amerikai szövetségesében, Paraguayban ugyanis április 30-án elnökválasztás lesz, az ellenzéki elnökjelölt pedig a kampányban azt ígérte, hogy szakít Tajvannal, és fölveszi a diplomáciai kapcsolatokat Pekinggel. A Kínai Köztársaság legnépesebb támogatójában sem lehet biztos, Guatemalában ugyanis június 25-én lesz elnökválasztás, és a Tajvan-barát államfő, Giammattei már nem indulhat újra. Bár a közép-amerikai államból egyelőre még nem hallhatók olyan hangok, melyek a Tajvannal való szakítást akarnák, a Peking mellé álló országok jellemzően nem szokták előrejelezni szándékaikat (ebben Honduras inkább kivétel volt, mint szabály), hanem egyik pillanatról a másikra jelentik be a már kész döntést.

Címlapkép: A guatemalai Nemzeti Palota a tajvani és a guatemalai hivatalos ceremóniájára készülve 2023. március 31-én. Alejandro Balan/picture alliance via Getty Images