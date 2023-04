Brutális fegyvert vetettek be Bahmut ellen az oroszok - Videón a városközpont bombázása

Az orosz Wagner csoport most Bahmut központját ostromolja, a napokban elfoglalták a városházát is. A műveletekben úgy néz ki, az orosz reguláris erők TOSz-1A nehéz lángszórókkal támogatták meg őket, akik a városközpont Ukrajna által ellenőrzött részét lőtték vele.

Rob Lee, a Foreign Policy Research Institute elemzője videófelvételt osztott meg egy orosz Wagnerhez köthető Telegram-csatornáról, melyen a támadás látható. Lee a TOSz-1-est „nagyon hatékony fegyvernek” nevezi, amely kifejezetten hatásos megerősített pozíciókban rejtőző célpontok ellen.

Russian TOS-1A thermobaric MLRS strikes in central Bakhmut. Unfortunately, this a very effective weapon in urban terrain even against defenders in well-fortified positions. https://t.co/3F0rzbHKKM