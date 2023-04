Igazi szörnyszülöttet videóztak a fronton – ősrégi vasakból hegesztették össze őket

A szovjet érából származó MT-LB páncélozott szállító harcjárművek nagy hátránya, hogy gyárilag csupán minimális fegyverzettel rendelkezik, vagy éppen egyáltalán nincs neki. Az elhúzódó háborúban mindkét résztvevő fél elkezdett gondoskodni arról, hogy az ilyen járművek tűzerejét megnöveljék és eltérő szerepkörökben, például mobil légvédelmi egységként használják.

Korábban már beszámoltunk róla, az ukrán Naftogaz egy kifejezetten klasszikus megoldással jelentkezett tavaly szeptember végén, amikor legalább két szállítójárművet alakított át úgy, hogy arra egy hasonlóan ősrégi, 100 milliméteres MT-12 Rapira páncéltörő löveget építettek és improvizált páncéllemezekkel bástyázták azt körül.

A klasszikus, forgatható torony nélküli, alacsony felépítésű páncélvadászok a második világháborúban élték fénykorukat, amikor mind a Szovjetunió, mind a náci Németország előszeretettel pakolta tele az elavult páncélosok testét nagy kaliberű páncéltörő lövegekkel (Marder). A mai, modern háborúban ezek a fegyvertípusok már kifejezetten elavult konstrukciónak számítanak, most azonban legalább az egyik ilyen sufnituning a frontra került

Az alábbi videón látható, hogy az MT-12 Rapira páncéltörő löveggel felszerelt MT-LB páncélozott jármű elfoglalja a pozícióját egy beásott állásban és indirekt tüzérségi támogatást nyújt az ukrán egységeknek. Úgy látszik, a fejlesztőmérnökök is úgy gondolták, hogy egy ilyen konstrukciónak nincs helye az első vonalakban.

100mm MT-12 equipped MT-LB in Ukrainian service, seen here providing low angle indirect fire support in Donetsk Oblast. pic.twitter.com/1NSz0s9NeW