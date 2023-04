Természeti csapás történt a fontos ukrán városnál: elárasztotta Kramatorszkot a víz

A város egyes részein másfél méter magasan állt a víz, a hatóságok elrendelték az érintett régió kiürítését.

Helyszíni felvételek alapján elsősorban Kramatorszk külvárosa érintett, a belváros valószínűleg nem került víz alá.

Egyelőre nem tudni, mi okozta a gátszakadást, a térségben a háború eleje óta súlyos harcok dúlnak, de egyelőre még ukrán források sem írnak arról, hogy szándékos orosz támadás eredménye lenne a tragédia.

The aftermath of the flood in Kramatorsk, Donetsk region.Rescue services are doing all they can to keep everyone safe.: Donetsk regional military administration pic.twitter.com/lqze1iJmnG