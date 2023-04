Az USA vizsgálatot indít az ukrajnai háborúval kapcsolatban kiszivárgott titkos dokumentumok miatt

A The New York Times csütörtökön arról számolt be, hogy a jelek szerint olyan titkos dokumentumok szivárogtak ki az interneten, amelyek nyilvánosságra hozzák az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és más NATO-szövetségesek erőfeszítéseit az ukrán erők megerősítésére az orosz csapatok elleni újabb offenzíva előtt.

A lap szerint tegnap a közösségi oldalakon is felbukkantak olyan titkos dokumentumok, amelyek látszólag amerikai nemzetbiztonsági titkokat fednek fel többek között Ukrajnáról, a Közel-Keletről és Kínáról. A dokumentumok hitelességét nem sikerült ellenőrizni.

Az amerikai igazságügyi minisztérium megerősítette, hogy vizsgálatot indított a helyzet kivizsgálására, de nem kívánt az ügyhöz további kommentárt fűzni, csak annyit közöltek, hogy "kapcsolatban állnak a védelmi minisztériummal".

A nyomozástól független amerikai tisztviselők tegnap azt mondták, hogy a kiszivárogtatás mögött valószínűleg Oroszország vagy oroszbarát személyek állnak, és úgy tűnik, hogy a dokumentumokat úgy módosították, hogy csökkentsék az orosz áldozatok számát a háborúban. Egy ukrán elnöki tisztségviselő azt is mondta, hogy a látszólag titkos dokumentumok "nagyon sok fiktív információt" tartalmaznak.

Címlapkép: Getty Images