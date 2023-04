Lerombolták a harcedzett orosz haderő mítoszát? A háború 10 borzasztóan kínos pillanata

Az orosz-ukrán háború 2022-es kezdete óta soha nem látott módon tapasztalhatják meg a háborúzó felektől távol élő emberek is a frontvonalakon történő mindennapi és egyáltalán nem mindennapi eseményeket. Most összeszedtünk 10 olyan látványos baklövést, amelyet a fronton harcoló orosz katonák, vagy épp az általuk használt haditechnikai eszközök követtek el a háború kirobbanása óta.

10. A leghíresebb ukrán drónparancsok kilövése

Április 3-án több orosz csatorna is beszámolt arról, hogy kilőtték az Ukrajnában hősnek kikiáltott híres drónparancsnokot, a magyar felmenőkkel is rendelkező Robert Iosifovich Brovdit (hívójele: „Magyar”). Az oroszpárti Twitter csatornák által megosztott felvételen egy elesett ukrán katona látható, akinek az arca kísértetiesen hasonlít Robert arcára. A képnél hozzáteszik, a felvétel Artemivszkben (ukránul Bahmutban) készült, ami már egy árulkodó jel lehet, ugyanis az egységet hetekkel korábban kivonták a térségből.

A bevetéseiről napi szinten Telegram csatornáján posztoló „Magyar” válasza nem is késett sokat. Az általa felrakott videón egy bajtársa jelentkezik be, aki beszámol a hírről, majd elfordítja a kamerát és megkérdezi a mellette ülő Robertet, mit gondol arról, hogy lelőtték. Robert válasza pedig egyértelmű:

Legyetek óvatosak. Zuhan a bomba, ne várjátok meg!

FIGYELEM! A VIDEÓ FELKAVARÓ KÉPSOROKAT TARTALMAZ!

9. Háborús helyszínen nem előnyős a helymeghatározás

Január elején jött a hír, hogy jelentősen megkönnyítette az ukrán hírszerzés dolgát egy ügyvéd végzettségű orosz önkéntes, miután az orosz közösségi médiába (Vkontakte) feltöltött fényképein és videóin többször is rajta hagyta a helymeghatározást.

A Sahy település mellett található Grand Prix elnevezésű vidéki klubban állomásozó önkéntes egység egyik tagja november közepétől kezdte megosztani az általa készített fotókat és videókat a Vkontakte közösségi oldalán, amit így könnyedén azonosítani tudott az ukrán hírszerzés.

Az ukrán tüzérség pedig porig rombolta a helyszínt.

The video of the destruction was posted by the same volunteer on December 20th. One of the photos even has the emblem for the Grand Prix country club on the wall. 3/ https://t.co/pVkIyb52vm — Rob (Lee) January 2, 2023

8. A gyorshajtás még egy páncélozott jármű esetén is veszélyes

Március végén jelentek meg Twitteren azok a felvételek, amelyek bizonyítékul szolgáltak arra, hogy miután Ukrajna egy robbantással súlyosan megrongálta és hosszú időre részlegesen járhatatlanná tette a Krím-félszigetre vezető Kercsi hidat, ezt követően az oroszoknak is sikerült ezt megvalósítaniuk – egy tömegkarambollal.

A hidat lezáró balesetet ráadásul a frontra tartó katonai járművek okozták, amelyek a megengedett sebességet átlépve ütköztek egymásnak: az öt, csecsenek által használt Z-SZTSZ Ahmat MRAP-közül négy jármű súlyosan megrongálódott.

The Russian army trashed several of their Z-STS Akhmat MRAPs while driving on the Kerch bridge. 5 vehicles were involved in the accident and 4 have been heavily damaged.Absolutely on brand. #Ukraine — Tendar (@Tendar) March 27, 2023

7. Komoly ellenség: a fa

Szintén március végén látott napvilágot az a felvétel, amin egy csapat orosz katona gránátdobást gyakorol valahol Ukrajnában. A felvételhez társított leírás szerint a katonák erősen ittas állapotban vágnak nekik a kihívásnak, látható ugyanis hogy a mozgásuk egyáltalán nem stabil, hovatovább a kevésbé szerencsés katona jó ideig küszködik a gránát biztosítószegével.

Ezt követően pedig egyszerűen nekivágja a gránátot a közvetlenül előtte lógó faágnak, ami természetesen akadályt képez a gránát útja előtt és visszapattan.

A drunken shows his colleagues how to throw a grant correctly. The conclusion is simple alcohol kills️ #Russian — UkraineNewsLive (@UkraineNewsLive) March 27, 2023

Nem ez az első eset, hogy az orosz katonáknak meggyűlik a baja a természeti akadályokkal. Korábban már láttunk videót arról is, amint egy orosz harckocsi nagy sebességgel halad egy ukrán város utcáján. A videóban látható hogy a 45 fokban elfordított ágyú egyszerűen beleakad egy, a kereszteződés mellett található fába.

A „csatából” végső soron a tereptárgy került ki győztesen, hiszen a harckocsi kénytelen tolatásba kapcsolni, majd elfordítani az ágyúcsövet annak érdekében, hogy képes legyen sikeresen áthaladni a kereszteződésen.

Russian tanker ramming the gun right into a tree. #Ukraine — Tendar (@Tendar) December 28, 2022

6. Orosz helikopter – Baráti tűz alatt

Több, az ukrán háború elemzésével foglalkozó Twitter-csatorna is megosztotta azt a december elején történt esetet, miszerint egy orosz Pancír Sz1-es légvédelmi rakéta-rendszer legénysége egy ismeretlen objektumot észlelt az éjszakai égbolton, és tüzet nyitott rá. A sikeres találatról később még az orosz média is beszámolt.

Csakhogy később kiderült: a lelőtt gép a legnagyobb valószínűséggel egy orosz Ka-52-es harci helikopter lehetett. A helikopter személyzete mindenesetre túlélte a „baráti tüzet”.

: A Russian Ka-52 attack helicopter (RF-91335, 43 Yellow, formerly 43 White) was reportedly shot down by a Russian Pantsir-S1 in a friendly fire incident in Oblast. #Ukraine — (Ukraine) December 20, 2022

Mindenesetre Oroszország számára fájó minden ilyen veszteség, hiszen a Ka-52-es harci helikopter az orosz fegyveres erők egyik legmodernebb harci helikopterre. A fegyverből mindössze 90 darab áll rendelkezésre, amiből már 34 darabot elvesztettek az ukrajnai harcok során.

5. Oroszország legmodernebb légvédelmi rendszere – még a földön is veszélyes

Még szeptemberben került ki a felvétel arról, hogy az oroszok által szupermodern légvédelmi rendszernek titulált Pancír Sz2-es verziója – amely még ballisztikus rakéták megsemmisítésére is képes – az ellenséges célpontokon felül még a környező épületeket is célba veszi:

Az alábbi felvételen néhány kilőtt rakétát követően a jármű hirtelen a videót készítő orosz katona felé fordul, leengedi a rakétaindító konténereket, majd egy rakétát közvetlenül a katona mögötti épületbe lő.

The Russian Pantsir-S2, their most modern version, is used pic.twitter.com/VJsm0l1gwO — NOËL () September 27, 2022

4. A kétéltű jármű mindig kétéltű?

Ismét egy március végén készült felvétel, a főszerepben szovjet korszakból származó MT-LB páncélozott csapatszállító járművel. A felvétel Ukrajnában készült, a Szovjetunió legnagyobb számban gyártott, kétéltű harcjárműve épp egy folyón (vagy mocsáron) való átkelésnek veselkedik neki.

A kezelőszemélyzetet azonban úgy tűnik, nem készítették fel megfelelően arra, hogy a jármű vízbe ereszkedése előtt érdemes meggyőződni arról, hogy az olyan kémlelő- és kibúvónyílások zárva vannak, amelyeken keresztül a víz befolyhat – ellenkező esetben hamar a vízben ázva találja magát a legénység.

Erről a videón látható esetben a pszh személyzete is megfeledkezett, így sikerült kétszer is eláztatni a meglepett sofőrt a nyitva hagyott kibúvónyíláson. A második hidegzuhany után a felettébb feszültté váló járművezető inkább magára csukja a csapóajtót,

majd nekivezeti a járművet a jégtábláknak.

Don't forget to close the gapwhat is the serious problem with the IQ of Russian soldiers #UkraineRussianWar — WarFrontline (@WarFrontline) March 19, 2023

3. Boomeráng-rakéták éleslövészeten

Láthattuk, a legmodernebb légvédelmi rakétarendszerek is képesek hibázni, nincs ez másként a régebbi típusú rendszerek esetében sem. Az alábbi videó még a háború korai szakaszában készült, a felvételen pedig vélhetően egy Sz-300-as légvédelmi rendszer látható működés közben.

Az egymás követő rakétaindítások során azonban az egyik légvédelmi rakéta meghibásodása következtében másodperceken belül irányt változtatott, majd visszafordult az inditójármű felé, és a közelében csapódott be.

This is reportedly footage of a failed Russian air defense system missile launch from Alchevsk, Luhansk Oblast. https://t.co/6ekiNna454 — Rob (Lee) June 24, 2022

2. Két legyet egy csapásra?

Március közepén, egy orosz Uragan rakétavetőket kezelő alakulat került az ukrán precíziós tüzérség célkeresztjébe. Az ukrán csapás következtében az egyik Uragan rakéta-sorozatvető lángra kap, majd (vélhetően véletlenül) kilövi az egyik 220 milliméteres rakétáját. A kilőtt rakéta éppen hogy csak elvéti a közelben lévő másik Uragant.

Bár a másik katonai járművet végül nem találja el a rakéta, a becsapódástól ettől függetlenül valami lángra kap, vélhetően egy lőszeres láda. A két orosz rakéta-sorozatvető sorsa nem ismert, bár valószínűleg megúszták a támadást - különben nem érne véget az ukránok által készített videó.

Russian BM-27 Uragan MLRS attacks a Russian BM-27 Uragan MRLS from behind. pic.twitter.com/3jJme1gE9j — Special (Kherson) March 16, 2023

1. Nagyot villantott Jevgenyij Prigozsin fia – jó pár katona életébe került a fénykép

Pavel Prigozsin, a Wagner-zsoldoscsoportot vezető Jevgenyij Prigozsin fia a korábbi tapasztalatok és figyelmeztetések ellenére úgy döntött, Ukrajnába utazik egy fotó kedvéért. Az épület, amit kiválasztott Kadijivkában, egy egykori hotel volt, amelyet – mint kiderült – az apja szolgálatában álló zsoldosok szállását képezte.

Pavel a közösségi médiába feltöltött fényképen teljes katonai felszerelésben pózol a kadijivkai hotel előtt, háttéreben könnyedén beazonosítható az épület. A kép az ukrán hírszerzés figyelmét is felkeltette, az SzBU a nyomozást követően pedig kiadta a kilövési parancsot: az információ kiszivárgására válaszul HIMARS-rakétákkal lőtték szét a helyszínt.

Lmao the son the Wagner ceo posted a photo at the HiMARSd Wagner base pic.twitter.com/xQxRY0pV43 — Lost (Weapons) December 12, 2022

Szerhij Hajdaj, az oroszok által megszállt luhanszki régió egykori kormányzó állítása szerint az ott tartózkodók legalább 50 százaléka életét vesztette a rakétacsapás során,

így feltételezhető, hogy a fentebb felsoroltak közül ez volt a legsúlyosabb csapás az ukrajnában harcoló orosz erők számára.

A most bemutatásra került gyűjtemény egyáltalán nem teljes, ennél sokkal több ilyen videó található az interneten, mint ahogy az is egyértelmű, hogy az ukránok esetében is előfordulnak gyakran végzetessé váló hibák. A gyűjtemény legnagyobb tanulsága az, hogy az internet és a közösségi média segítségével soha nem látott módon dokumentálhatóvá vált az ukrán-orosz háború szinte minden pillanata, apróbb mozzanata is, ráadásul ezek a felvételek széles közönség számára elérhetőek az egész világon.

