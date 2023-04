Politikai pályára léphet a Wagner-vezér – Ez lenne Prigozsin mesterterve?

A független orosz Meduza portál szerint Jevgenyij Prigozsin Wagner-vezér egyre szorosabban együttműködik az Igazságos Oroszország – Az Igazságért nevű orosz (ál)ellenzéki párttal, és célja valószínűleg az, hogy megszerezze az irányítást a szervezet fölött – írja az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi agytröszt hétfői jelentése