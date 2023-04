Bejelentette Moszkva: súlyos büntetést kapnak, akik megpróbálják megúszni a katonai szolgálatot

Újfajta büntetéseket vezetett be az orosz törvényhozás azok ellen, akik nem hajlandók bevonulni katonai szolgálatra, miután kézbesítették nekik a behívólevelüket.

Az új törvények szerint, akik nem hajlandók bevonulni, miután kézhez vették behívójukat, vagy úgy tesznek, mintha nem kapták volna meg a behívóparancsot, a korábbinál szigorúbb büntetésben részesülnek. Újdonság az is, hogy online formában is parancsot kaphatnak az újoncok – nem kötelező ezt fizikális formában kézhez venni.

A sorkatonáknak két hetük van jelentkezni a régiós katonai parancsnokságon a kézbesítéstől számítva; ha ezt elmulasztják, figyelmeztetést kapnak digitális vagy telefonos úton és szép fokozatosan elvesztik különféle privilégiumaikat.

20 nappal a parancs kézhez vétele után az érintettnek érvénytelenítik a jogosítványát, illetve elveszti minden utazási engedélyét is. Ezután letiltják minden kölcsönfelvételi lehetőségét (sem személyi kölcsönt, sem jelzáloghitelt nem vehet föl többé az érintett), majd ingatlanvásárlási jogát is elveszti. Ezután az érintett többé nem alapíthat vállalkozást, végül pedig elveszti minden szociális juttatáshoz való hozzáférését is (nyugdíj, szülői támogatások, stb.)

A törvénymódosítás egyelőre a sorkatonai állományt érinti – ők elvileg nem harcolnak Ukrajnában. Oroszországban hivatalosan 18 és 27 éves kor közt minden férfi lakosnak kötelező egy év katonai szolgálatot teljesítenie, ugyanakkor a gyakorlatban rengeteg kibúvó van az előírás alól.