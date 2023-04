Magyarországról sürgeti a békét Oroszország legfőbb szövetségesének külügyminisztere

Fehéroroszország tűzszünetet sürget Ukrajnában és a tárgyalások megkezdését - jelentette ki Szjarhej Alejnyik fehérorosz külügyminiszter szerdai magyarországi látogatásán.

Minszk álláspontja egyértelmű: Abba kell hagyni az emberölést, haladéktalanul tűzszünetet kell hirdetni és tárgyalásokat kell kezdeni - minél hamarabb, annál jobb

- mondta Alejnyik a Reuters tudósítása szerint.

Alejnik szerint a fegyverszünetet anélkül kell kihirdetni, hogy bármely félnek joga lenne átcsoportosítani a csapatokat, vagy mozgatni a fegyvereket, a lőszert, és a felszereléseket.

A fehérorosz politikus mostanában nem gyakori vendég Nyugaton, Fehéroroszország ugyanis aktívan támogatja Oroszország ukrajnai háborúját. Bár haderejével nem lépett be az orosz–ukrán háborúba, de az orosz haderő Kijev ellen küldött csapatai részben fehérorosz területről indultak meg egy közös hadgyakorlatot követően tavaly február 24-én. Belaruszban azóta is több ezer orosz katona állomásozik, és részben a kiképzésük is ott zajlik. Moszkva nukleáris fegyvereket is telepít az ország területére.

