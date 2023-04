Mi folyik itt? Már az Egyesült Államok sem hisz az ukrán sikerben

A Pentagon-dokumentumok szerint Ukrajna jelenlegi kiképzési- , lőszer- és felszereléssel kapcsolatos hiányosságai miatt az ukrán fegyveres erők tavaszi offenzívájának eredményei jóval elmaradhatnak Kijev eredeti céljaitól.

A szigorúan titkosnak minősített jelentés szerint komoly hiányosságok vannak a fegyveres erők állományában és fenntartási hiányosságokkal is küzdenek. Ennek következtében a tavasszal elinduló hadműveletet csak szerény területi nyereségeket eredményezne, ráadásul magas veszteségekkel kell számolniuk az offenzíva során.

A kiképzés és a lőszerellátás terén fennálló tartós ukrán hiányosságok valószínűleg megnehezítik az előrehaladást és súlyosbítják a veszteségeket az offenzíva során

- áll a dokumentumban. A jelentés hozzáteszi, az ellentámadás déli irányba koncentrálódna, hogy elvágja Oroszország szárazföldi összeköttetését a Krím-félszigettel, és bekerítse a Herszonban állomásozó orosz csapatokat.

A kiszivárgott dokumentum elkészítése óta eltelt hetekben amerikai tisztviselők megbeszéléseket folytattak az ukrán vezetőkkel, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy Kijev offenzívára vonatkozó ambíciói összhangban állnak-e az ukrán fegyveres erők lehetőségeivel – mondták a Washington Postnak nyilatkozó források.

A megbeszéléseken Mark Milley tábornok, Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó és Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter is figyelmeztette ukrán kollégáikat, a déli ellentámadás túlságosan megnyújthatná az utánpótlási vonalakat, ami jelentősen megnehezítené a visszafoglalt területek megtartását.

Az amerikai tisztviselők szerint az ukrán parancsnokok megértették országuk katonai korlátait. A források szerint a Fekete-tengeri partvidék elérése valószínűtlen, de

az Egyesült Államok szerint a lassú előrenyomulás is képes lesz veszélyeztetni az orosz felszerelés és utánpótlás szabad áramlását Oroszország és a megszállt herszoni régió között.

A megkérdezettek hozzátették azt is, a Nyugat is felelős az ukrán erők kései felfegyverzéséért, egyrészt amiatt, mert a modern nyugati páncélozott harcjárművek – köztük harckocsik – átadásáról szóló döntés eleve megkésve született, továbbá a beígért fegyverek szállítása is késik.

A logisztikai hiányosságok legkritikusabb része a már beígért rendszerek késése, ami késlelteti az újonnan alakult dandárok kiképzését és az ellentámadás egészét

– mondta az egyik tisztviselő.

A címlapkép illusztráció. A kép a tavaly őszi herszoni ellentámadás során készült. A címlapkép forrása: Szmolijenko Dmitro/Ukrinform/Reuters